La tarde de hoy, 31 de julio, ha comenzado con una triste noticia en Mediaset. Mónica Domínguez, reportera de la casa, ha fallecido a los 38 años de edad a causa de una larga enfermedad. Ha sido su entorno y el propio Ayuntamiento de Ponferrada quien han dado la noticia a través de un comunicado. El funeral y posterior entierro de la periodista se oficiarán el lunes a las 12:00 horas en la iglesia parroquial de La Rosaleda en la más estricta intimidad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mónica Domínguez (@monicadominguez)

Su andadura en la pequeña pantalla comenzó de la mano de 8TV para, posteriormente, ligarse a Mediaset hasta hoy. Colaboró en cadenas como Divinity, Telecinco y Cuatro, siendo reportera de espacios tan conocidos como El programa de Ana Rosa, Hay una cosa que te quiero decir o ¡Qué tiempo tan feliz!, entre otros. Sin embargo, su papel más destacado fue el de reportera en Cuatro al día o Viajeros Cuatro, donde dejó constancia de todo su amor por la profesión. Tanto es así, que el propio programa y la cadena han querido darle un último adiós a través de sus redes sociales. “Hasta siempre, Mónica. Nosotros no te vamos a olvidar nunca. Un fuerte abrazo a la familia de nuestra querida compañera”, han comunicado con cierto dolor. Además, como buena apasionada de los viajes, la joven compartía en su cuenta de Instagram cada destino nuevo que descubría y las experiencias que allí vivía, haciéndose con un séquito de fans de más de 16.000 personas que hoy lloran su pérdida.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mónica Domínguez (@monicadominguez)

Las redes se han hecho eco de esta trágica noticia y algunas de sus compañeras de profesión han querido rendirle un sentido homenaje en sus cuentas personales, dejando para el recuerdo el amor que sentían hacia Mónica para siempre grabado en el universo 2.0. Carme Chaparro no ha dudado en compartir lo mucho que la admiraba y lo complicada que será esta nueva etapa sin ella. “Acaba de morir esta sonrisa eterna, una de las personas más cariñosas, buenas y transparentes que me he encontrado en esta profesión en la que nada es lo que parece. Mónica nos dijo adiós anoche”, ha comenzado escribiendo junto a una preciosa fotografía. Chaparro ha explicado que se conocieron en Cuatro al día, resaltando que Mónica era “la luz que iluminaba la redacción”. Tal era su amor por ella que, pese a ya no estar aquí, la comunicadora ha querido lanzarle un último mensaje: “No te has ido, porque estarás siempre en nosotros. Sigue queriéndonos allá donde estés”. Valeria Ros también ha querido dar sus condolencias públicamente, dejando claro que la pérdida de su amiga ha sido un auténtico shock. “Sólo quiero dar todo mi apoyo a su familia. Una profesional maravillosa y una compañera fantástica”, ha escrito en Twitter.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carme Chaparro (@carmechaparro)

Los últimos pasitos que dio Mónica en las redes sociales fueron hace 10 días, cuando compartió con sus seguidores una preciosa fotografía junto a su perro con un texto explicando su preocupación por los últimos incendios ocurridos en nuestro país. “Lo que muere siempre vuelve a nacer”, escribió. Un último post que no ha tardado en llenarse de mensajes de despedida. Nacho Montes le ha dejado unas últimas palabras mandándole amor allá donde esté y Rafa Méndez ha dejado claro lo que la periodista le transmitía con una única palabra: PAZ.