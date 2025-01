Nuevos datos sobre el problema de Carlota Corredera: "Tengo el corazón roto"

«Tengo el corazón roto, pero lo estoy recomponiendo poco a poco». Esta es la última confesión que ha hecho Carlota Corredera cuando le han preguntado por su situación actual. La presentadora se enfrenta a un problema sentimental, pues se ha separado del padre de su hija y ahora debe emprender una aventura en solitario. También hay que tener en cuenta que desde que abandonó Telecinco no ha vuelto a trabajar en ningún programa de televisión.

Carlota Corredera sueña con regresar a la pequeña pantalla. Le gustaría formar parte de algún espacio de TVE y de momento ha paralizado su pódcast, un espacio llamado Superlativas donde se han sentado algunos rostros tan conocidos como Belén Esteban. Tal y como ella misma ha contado, tiene otros proyectos en mente y prefiere centrarse en los mismos para asegurarse el éxito.

Carlota Corredera en Madrid. (Foto: Gtres)

La comunicadora le ha concedido una entrevista el periodista David Insua y ha dado nuevos datos sobre la tormenta a la que ha tenido que hacer frente. Por fin ha dado carpetazo al 2024 y está preparada para recibir el nuevo año con la mejor de las actitudes.

«El 24 es un año que, por suerte, ya queda muy atrás. Seguramente ha sido uno de los peores años de mi vida, pero también ha sido un año en el que he conseguido aprender muchas cosas que no sabía de mí misma. Yo me suelo quedar con lo bueno», ha comentado al respecto.

Separada de Carlos de la Maza

Carlos de la Maza y Carlota Corredera mantuvieron una relación sólida durante años. Se casaron cuando ella era presentadora de Sálvame, tuvieron una hija e incluso montaron su propia empresa, pero ahora todo esto forma parte el pasado. Eso sí, siempre estarán unidos por la pequeña de la casa, así que Corredera nunca ha hablado mal de su ex.

Carlota Corredera y Carlos de la Maza (Foto: Gtres)

«Siempre lo digo, en los duelos no hay atajos, en este duelo tampoco los hay, pero sí tengo la sensación de que poco a poco estoy levantando cabeza. No puedo decir que estoy en el peor momento del proceso porque sería mentir, yo tengo la sensación de que lo peor ya ha pasado y me siento muy representada por esa canción», explica en la revista Semana cuando le preguntan por cómo se encuentra.

«Al final me siento así, que me estoy curando del corazón con el convencimiento absoluto de que de esta voy a salir. Estoy completamente segura de que es un bache gordo, un bache profundo, un bache fuerte, pero un bache del que voy a salir».

Quiere volver a televisión

Carlota Corredera sonriendo para la prensa. (Foto: Gtres)

Carlota Corredera empezó trabajando detrás de las cámaras, primero como redactora y luego dirigiendo sus propios programas. Sálvame le dio la oportunidad de acercarse al gran público desde otra perspectiva y poco a poco empezó a conducir distintos formatos, como Cámbiame, Hormigas Blancas o Las Campos. Sin embargo, después de su papel en el documental Rocío, Contar la verdad para seguir viva, la situación empezó a complicarse y la periodista terminó abandonando La Fábrica de la Tele, productora donde ejercía su profesión.

Al 2025 le pide salud. Eso lo primero, pero también una nueva oportunidad en la pequeña pantalla. «Me encantaría seguir trabajando, afrontar nuevos proyectos, volver a la tele y trabajar en las cosas que me ilusionan. Para mí es muy importante en este momento tener nuevas ilusiones que me ayuden a tener mi autoestima más reforzada», declara durante la charla que ha tenido con el medio citado anteriormente. Habrá que esperar para ver si los reyes magos cumplen con su deseo.