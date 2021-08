Carlota Corredera da un paso al frente: «No temo porque me despidan»

El centro de exposiciones y congresos Lienzo Norte de Ávila ha acogido, este lunes, la XVI edición de los Galardones La Alcazaba. Allí ha sido donde se han dado cita numerosos rostros conocidos del país como Matías Prats, Sandra Barneda, Carlota Corredera, Diana Gómez, Marta Hazas, Javier Veiga, el Padre Ángel y Blas Cantó, entre otros. La presentadora gallega se ha detenido ante los micrófonos de la agencia de prensa Gtres para pasar revista a la actualidad: La vuelta de Rocío Carrasco, las opiniones de su familia, la polémica con el último éxito de C. Tangana y más.

Carlota fue una de las premiadas de la noche y no es un galardón más: «Es mi primer premio como presentadora y me hace muchísima ilusión». Eso sí, se muestra humilde de aquí al futuro: «No lo sé, pero desde luego ya con llevarte uno… me hace mucha ilusión. Tengo 47 años y el primer premio con 47 está muy bien». En cualquier caso, esto supone un refuerzo vital para un tiempo en el que vive especialmente juzgada por una parte de la audiencia tras posicionarse de manera muy marcada al lado de Rocío Carrasco.

Ataviada con un vestido de falda tableada y una americana con stilettos negros, la presentadora de ‘Sálvame’ ha centrado su discurso en las controversias familiares que está generando el inminente estreno de la segunda parte del documental de Rocío Carrasco, considerando que Ortega y Gloria Camila están en todo su derecho de emprender medidas cautelares por la posible repercusión que pueda tener el testimonio de Rocío y de solicitar la revisión del testamento de Rocío Jurado. De la misma manera, la gallega ha confesado su versión de los hechos en lo referente a Antonio Canales y también ha asegurado no tener ningún tipo de miedo a ser despedida de su puesto de trabajo, ya que, de momento, se siente totalmente respaldada por sus jefes.

Sobre la segunda entrega de la docuserie de la hija de Rocío Carrasco, Carlota Corredera cuenta que «hay muchísimas cosas que aparecerán de las que yo no tengo ni idea y espero que Rocío se sienta libre, ella ha dicho que no se va a callar más y yo creo que es su momento. Ha dicho que ha perdido el miedo y contará lo que considere que tiene que contar».

Sobre la posibilidad de que Ortega Cano y Gloria Camila demanden a Rocío Carrasco, Carlota sostiene que «cada persona tiene la absoluta libertad de tomar las medidas que considere oportunas. Rocío el otro día no dijo exactamente el contenido de los manuscritos de su madre, dijo que había documentos mucho más fuertes, que ella había encontrado después de fallecer su madre y bueno, yo estoy a la expectativa porque prefiero enterarme a la vez que el público».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carlota Corredera (@carlotacorredera)

Carlota Corredera. ¿Miedo al despido?

El cese de Antonio Canales como colaborador de ‘Sálvame’ hizo que el bailaor destapase la caja de los truenos y hablase en directo de una supuesta caída de audiencia del programa de Telecinco. Las redes sociales empezaron a divagar y señalaban a Carlota Corredera como responsable, algo a lo que se sumó tibiamente Kiko Matamoros. ¿Teme por su puesto? «No, en absoluto. Te aseguro que ni los haters, ni las mareas, ni los compañeros que ya no están entre nosotros deciden quien sigue y quien no sigue presentando ‘Sálvame’, eso lo decide la cúpula y yo me siento absolutamente respaldada por ellos», dice con contundencia.