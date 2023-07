Desde que Mediaset anunciara, el pasado mes de mayo, el final de Sálvame tras catorce años ininterrumpidos de emisión, y el nuevo programa de Ana Rosa Quintana para las tardes de Telecinco; mucho se ha especulado sobre el futuro de los colaboradores del programa de la Fábrica de la Tele. Concretamente, del de sus grandes estrellas, entre las que destaca, como no, Belén Esteban (49). Y es que si bien se conoce que la princesa del pueblo emprenderá junto a varios de sus ex compañeros, la nueva aventura del formato en Netflix, también podría tener entre manos otros proyectos alejados de la pequeña pantalla.

Ha sido ella misma la que ha confesado esto último durante una entrevista en el nuevo podcast de Carlota Corredera, Superlativas, tras confesar, eso sí, que merece un tiempo de descanso. «Cuando termine lo de Netflix quiero descansar. Quiero tomarme un tiempo, descansar de la televisión. Es verdad que me han llovido muchas ofertas pero yo soy de La Fábrica de la Tele», ha comenzado diciendo.

Belén Esteban en el podcast ‘Superlativas’ / YouTube

Tras esto, Belén se ha dirigido nada más y nada menos que a Carlos Herrera y a su hijo, quienes habrían intentando, en los últimos tiempos, fichar a la de Paracuellos del Jarama para el programa que conducen en la Cadena COPE. «Sí, me han intentado fichar. Les mando un beso enorme porque la verdad es que conmigo han sido encantadores. Carlos siempre ha estado pendiente de mí y yo soy una mujer agradecida. Fíjate que Jorge Javier me ha animado mucho a irme con Carlos», ha desvelado.

Esta no sería la primera vez que Herrera persigue a Belén Esteban para su programa. Ya en 2021, tras un enfrentamiento con su amigo y compañero Jorge Javier Vázquez a causa de un meme que a ella no le hizo gracia y del que él habló en directo, Belén desapareció de Sálvame durante unos días. Al percatarse, Carlos se dirigió a ella desde su programa, mientras repasaba las noticias del corazón. «No te niego que me gustaría tener una sección con ella para tomar temperaturas acerca de las realidades políticas y sociales. ¿A qué estamos esperando? Belén, esta es tu casa. Ven aquí cuando quieras», dijo. Está por ver, así, si el futuro más inmediato de ‘La Esteban’ tras su obligado abandono de la parilla de Telecinco, pasa por una nueva faceta radiofónica.

Belén Esteban en el podcast ‘Superlativas’ / YouTube

«Estoy yendo al psicólogo»

De entre muchísimas otras confesiones y preguntada expresamente por ello, Belén se ha sincerado con Carlota y ha confesado que tras el final de Sálvame, está yendo al psicólogo. «Sálvame ha sido el programa de mi vida y creo que va a ser muy difícil encontrar un programa igual. Pero yo tengo una tranquilidad desde el 23 de junio… Porque el último mes lo pasé muy mal. Era mucho estrés, veía al equipo… Y ahora estoy muy bien, sinceramente te lo digo. No lo voy a ocultar, estoy yendo a un psicólogo para que me ayude con mis emociones. Soy una tía muy emocional, soy diabética y este mes lo he pasado muy mal. Así que quiero descansar un poco», ha explicado.