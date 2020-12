Carla Vigo es una joven de lo más discreta cuya popularidad no depende en absoluto de ella. Ser sobrina de la reina Letizia y prima de la princesa Leonor y la infanta Sofía es el único motivo por el que, desde que cumplió la mayoría de edad, muchos de sus movimientos son analizados con lupa, algo que ya ha comentado que no le resulta nada cómodo.

Pero a pesar de su vínculo familiar con la Casa Real, Carla es una chica de 20 años que, como la mayoría de personas de su generación, acostumbra a usar las redes sociales para compartir imágenes, reflexiones y también momentos de preguntas y respuestas en los que se deja conocer un poco más. Y ha sido precisamente en una de estas rondas de cuestiones donde un seguidor de Instagram le ha hecho a bocajarro una de las preguntas más directas que Vigo ha contestado nunca, sorprendiendo a todos al responder a quien le pedía: “Opina de la monarquía en España y de lo que está pasando con la Casa Real”.

Lejos de eludir la pregunta, Carla Vigo ha aprovechado para responder a pesar de mostrarse de lo más incómoda con el tema y, a la vez, pedir un favor a sus ‘followers’. “No pensaba subir esto, pero creo que mi respuesta es obvia: paso palabra. Además, por favor no me preguntéis cosas así porque me ponéis entre la espada y la pared y no es cómodo”. Actualmente la mayor de las primas maternas de la heredera al trono de España se encuentra en Alemania, país al que viajó a principio del curso escolar para aprender el idioma desde cero. Allí Carla se ha alojado con una familia para la que trabaja como au-pair, muestra de la sencillez, normalidad y naturalidad de su día a día.

En las últimas semanas los escándalos que rodean a Juan Carlos I han traspasado su figura para comenzar a salpicar a miembros de su familia, como es el caso de sus nietos, Froilán y Victoria Federica, y sus hijas, las infantas Elena y Cristina. El núcleo duro de la corona permanece alejado –al menos públicamente- del resto de miembros de la familia real, a excepción de doña Sofía, que continúa tan vinculada a Felipe VI, doña Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía como de costumbre. Esta lejanía es lo que ha hecho que ninguno de ellos se vea implicado en casos como el de las tarjetas black que, en las últimas semanas, ha provocado momentos de lo más incómodos para Victoria Federica, que se ha visto increpada por las calles a gritos de ‘ladrona’.

A pesar de la distancia física y la discreción constante de la hija de la fallecida Erika Ortiz, el hecho de que haga pública su incomodidad al ser preguntada por un tema tan delicado como el que hoy en día afecta a la familia de su tía Letizia pone de manifiesto que su opinión no es todo lo positiva que podría ser, ya que de tener la oportunidad de defender algo que ella considera digno de defensa lo hubiera hecho.

Con doña Letizia de camino a España tras su viaje de cooperación a Honduras, de lo que no cabe duda es que Felipe VI y su familia continúan trabajando durísimo para que el presente pese mucho más que un pasado reciente que, según parece últimamente, podría empañar el trabajo que tanto don Juan Carlos como el propio Felipe llevan prácticamente toda su vida realizando por España.