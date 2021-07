Carla Vigo presenta a su novio en redes tras su beso viral

Carla Vigo se ha convertido en noticia en las últimas horas después de su amiga, Amor Romeira, publicase un vídeo en las redes sociales en el que sale besándose con el que es su nuevo novio. Un desliz que la colaboradora hizo público y que desmonta el hermetismo con el que la sobrina de la reina Letizia intenta llevar su vida privada. Con el vídeo, Amor ha conseguido que la joven descubra la identidad del chico con el que comparte su vida.

Lo ha hecho a través de una ‘storie’ en su cuenta de Instagram, con el texto «Mi niñoo», dos corazones y la mención a su perfil, que permanece privado. Solo se sabe de él que se llama Álvaro, que le gusta la música techno y que el 14 de mayo de 2016 fue una fecha dramática para él.

Los dos tortolitos compartieron una noche de fiesta en una discoteca, que se ha podido ver en programa ‘Socialité’ de Telecinco, donde Carla Vigo se muestra muy animada, arrancándose a bailar reggaetón. Se trataba de unas celebraciones enmarcadas dentro del ‘Orgullo LTBI’. Se trataba de unas celebraciones enmarcadas dentro del ‘Orgullo LTBI’. Carla y Álvaro se besan apasionadamente agarrados mientras él coloca sus manos sobre el trasero de su chica, que vestía un ajustado minivestido rojo que estilizaba su figura.

Carla Vigo disfruta de una noche de fiesta en compañía de Amor Romeira, Anabel Pantoja y otras vips 👑😍 #Socialité468 https://t.co/5IR8BuisCW — SOCIALITÉ (@socialitet5) July 4, 2021

Carla Vigo habló de esta ‘pillada’ in fraganti a través de un directo en Instagram con la naturalidad que la caracteriza: «Amor estaba grabando a una amiga suya, Anabel Pantoja, que estaba haciendo no sé qué en una silla, y al fondo de la imagen se nos ve a nosotros besándonos… pero fue sin querer, no pasa nada».

Carla Vigo ha ido ganando protagonismo conforme ha ido cumpliendo años. A sus 20 primaveras es un personaje muy reconocido, sobre todo en redes sociales, donde acumula más de 18.000 seguidores, una cifra nada desdeñable para alguien tan joven. Desde que su tía se convirtió en princesa de Asturias y posteriormente en reina de España, Carla tuvo claro que su nombre despertaría mucho interés. Sin embargo, ella cuida mucho cada palabra y evita en la mayoría de las ocasiones posicionarse en asuntos relacionados con su familia, la perteneciente a la Casa Real.

Ya la hemos visto en algún que otro photocall de cine y haciendo sus pinitos en la in