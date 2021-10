Carla Barber, rota de dolor por la muerte de su abuelo

Carla Barber ha recibido un duro revés que la ha dejado completamente destrozada. La modelo se encontraba en Estambul disfrutando de unos días de vacaciones cuando ha sido conocedora de una noticia que no hubiera querido nunca recibir: su abuelo, Ángel García Mediavilla, ha fallecido a los 90 años de edad. Debido a lo acontecido, la exconcursante de Supervivientes ha tomado un vuelo a primera hora de la mañana para dar el último adiós a este miembro de la familia tan especial para ella y los suyos.

El abuelo de la médico ha sido despedido en el tanatorio de San José, situado en Burgos a las 13:15 de este sábado 30 de octubre. Posteriormente, ha sido incinerado, tal y como se ha podido ver en la esquela que la propia Barber ha compartido en sus redes sociales.

Se está convirtiendo en un año de lo más agridulce para Carla Barber. Tras su separación del doctor Esquivel, quien ha publicado que será padre de su primer hijo en los próximos meses, Carla inició una relación con Diego Matamoros. Sin embargo, ambos tomaron caminos separados. Eso no es todo, porque en el mes de septiembre la empresaria fue diagnosticada con una enfermedad del corazón que es incurable. Después de realizarse numerosas pruebas médicas para saber el diagnóstico, Carla Barber reveló desde su cuenta de Instagram qué es lo que le sucede.

«Tengo mucho que contaros, sin embargo, aún no me siento con fuerzas para hacerlo. Por otro lado, me gustaría que la información que transmita sea clara y la mejor posible porque sé que podrá ayudar a mucha gente en el futuro. No os preocupéis, estoy con muchísimo ánimo y mi vida seguirá siendo como ha sido hasta ahora», comenzó diciendo a través de un vídeo.

«Hace justo un mes que me dieron la noticia de que tenía una enfermedad del corazón. No os había dicho nada todavía porque estaba esperando a tomar una decisión sobre qué hacer. Tengo una enfermedad que se llama síndrome de brugada, es una canalopatía que da lugar a arritmias y que produce muerte súbita», expresó tranquila, ya que tan solo existe un 3% de probabilidades de que eso ocurriese. «Pienso en que tengo un 97% de probabilidades de que no me pase», contó. «Gracias al cardiólogo que me ha hecho las pruebas para detectarme esta enfermedad, que es el doctor Paco Torres, de Marbella, y al doctor Pedro Brugada con el que estuve reunida una vez que me diagnosticaron la enfermedad», dijo a modo de agradecimiento por el trato recibido por parte de los doctores que la trataron. Es este sentido, Carla Barber se mantiene «muy positiva» . «Estoy muy bien», reveló a sus followers.