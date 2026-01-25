La cara b de los Premios Feroz: de la aparición de Yolanda Díaz al mensaje a la Reina Letizia

El Pazo da Cultura de Pontevedra se ha convertido en el epicentro del cine con la celebración de los Premios Feroz, una gala que dejó numerosas anécdotas más allá del escenario. Desde las 18:15, actores y actrices comenzaron a llegar entre nervios, prisas de última hora y encuentros inesperados en los pasillos. Muchos coincidían en que el ambiente era más relajado de lo habitual, fiel al espíritu desenfadado que caracteriza estos premios. Pero, ¿qué pasó cuando no había nadie mirando y cuáles son las anécdotas más llamativas?

Podemos destacar dos momentos clave: por un lado la llegada de Yolanda Díaz, que se hizo esperar y generó cierta expectación. Finalmente, la ministra hizo acto de presencia, posó en la alfombra roja y de dejó ver con el resto de representantes políticos.

El posado de Yolanda Díaz en los Premios Feroz. (Foto: Gtres)

Por otro lado, hay que hacer una mención especial al mensaje que la actriz Vicky Luengo lanzó sobre la Reina Letizia, recalcando que se sentía orgullosa de Su Majestad e incluso le dio las gracias por el importante papel que juega en la sociedad.

Como antesala indiscutible de los Goya, la ceremonia volvió a generar una enorme expectación tanto dentro como fuera del recinto. Entre bastidores se vivieron abrazos de reencuentro, improvisadas charlas entre nominados y algún que otro susto técnico resuelto a contrarreloj. La prensa internacional, muy pendiente de cada detalle, captó también esos momentos espontáneos que rara vez se ven en televisión.

Los momentos más destacados

Los presentadores de los Premios Feroz. (Foto: Gtres)

No faltaron tampoco las escenas curiosas que sólo se producen en una noche así, con artistas comentando los discursos mientras esperaban su turno o repasando mentalmente posibles agradecimientos. Algunos invitados confesaban haber llegado sin ensayar palabras, confiando en la improvisación si sonaba su nombre.

De esta forma, los Premios Feroz volvieron a demostrar que su verdadera magia se esconde muchas veces lejos del atril y las cámaras. Una de las grandes protagonistas fue Petra Martínez, aunque hay otras artistas que también han despertado mucho interés.

El mensaje a la Reina Letizia

Vicky Luengo en los Premios Feroz. (Foto: Gtres)

Vicky Luengo ha ganado mucha repercusión desde que ha interpretado Reina Roja, una serie que está disponible en Amazon Prime y que se basa en una novela escrita por Juan Gómez-Jurado. Los reporteros que estaban en la alfombra roja de los Feroz le preguntaron por doña Letizia y no se lo pensó dos veces al afirmar que Su Majestad se ha ganado a pulso el reconocimiento del pueblo.

La intérprete recalcó la sabiduría, la prudencia, la profesionalidad y la elegancia de la Reina. «Es una mujer maravillosa, muy inteligente», comentó con una sonrisa. Y después añadió: «Celebro que exista, que se comporte como se comporta y que valore la cultura y le dé el espacio que merece». De esta forma, la madre de la princesa Leonor se convirtió en una de las protagonistas de la noche, a pesar de que no estaba presente.