Es una de las series del momento. Candela Peña y Tristán Ulloa son Rosario Porto y Alfonso Basterra, padres adoptivos de Asunta, condenados por el asesinato de la niña de doce años en 2013 en la localidad gallega de Teo. El caso Asunta, serie de Netflix basada en hechos reales no ha estado exenta de polémica.

Ha sido la actriz la que ha dado a conocer un delicado episodio por el que tuvo que atravesar mientras se encontraba en medio del rodaje caracterizada de Rosario. «Me han insultado muchísimo. Yo he rodado en Santiago cinco meses con ‘hija de p…, muérete’, pero ya no solo por el personaje que estás interpretando, sino por una actriz que va a sacar dinero de algo terrible», confesó la intérprete.

Sin embargo, a pesar de las dificultades, la ganadora de tres Premios Goya afirmó que lo primero es «no juzgar a un personaje», e incluso hace una confesión que prometió no hacer: «Esto es raro y no lo voy a volver a decir nunca más, he dicho en Netflix que no lo diría», contó la protagonista del true crime de la plataforma de streaming en el pódcast La Script.

La polémica fotografía de la actriz en ropa interior

La actriz catalana visitó A solas con…, el podcast presentado por Vicky Martín Berrocal, para hablar su último proyecto profesional y de algunas de las polémicas en las que ha estado envuelta estos últimos meses. Una de ellas, de las más comentadas en redes sociales, fue la imagen que publicó el pasado mes de noviembre Candela en su perfil de Instagram y en la que aparecía en ropa interior en un hotel de Cádiz. »Señora mayor sin filtro, pero con móvil, regulador de temperatura y orgullo d ir consiguiendo o por lo menos acercándome a los objetivos», escribió la actriz junto a la fotografía.

«Publiqué una foto en un hotel, de esto que estás haciendo dieta. En un hotel ya ves tú, estaba en Cádiz antes de una función y me vi en bragas y dije pues voy a hacer una foto», comenzó diciendo. Sin embargo, lo que la actriz no esperaba era un aluvión de críticas por su físico. »Las mujeres son súper crueles. Me decían: ‘¿no te da vergüenza?’. ¿Vergüenza de qué? Esto lo puede hacer una tía de 20 años y no pasa nada», puntualizó.

La denuncia de Candela Peña por no tener trabajo

Candela Peña tiene a sus espaldas numerosos reconocimientos por su extensa trayectoria en el séptimo are, entre ellos, tres Premios Goya y un premio Unión de Actores a la mejor protagonista por su papel en la serie Hierro. La intérprete, que recogió el galardón con gran emoción, no dudó en alzar la voz y reclamar un papel, ya que estuvo un tiempo sin formar parte del mundo del cine. Y es que consideraba que por tener más de 40 años se había vuelto invisible en su profesión. «Cuánto paro en esta sala… Yo como actriz estamos en el año 2022, no oigo ‘acción’ desde el 2020», reconoció.

Candela Peña, acosada en redes

Hace dos años, la intérprete fue acosada en el universo 2.0. Hecho que la propia Candela Peña hizo público. «Va a morir pronto tu hijo», «Me cago en todos tus muertos, hija de… Tu hijo es un desgraciado» o «Tu hijo mañana morirá. Lo sé». Estos son solo algunos de los mensajes que envió una mujer de 22 años a Candela Peña. Fue detenida en la provincia de Barcelona por la Policía Nacional por los delitos de amenazas de muerte y acoso a través de Internet.

Ante la situación de acoso durante ocho meses, la actriz presentó una denuncia en una comisaría de Madrid por estos escritos, en la que manifestó ser víctima de un incesante acoso y amenazas graves de muerte, tanto contra ella como contra su hijo de 10 años.