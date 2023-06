Descubrimos el canal secreto de YouTube de Marta Riesco en el que daba consejos a estudiantes

Pese a haber permanecido en un segundo plano mediático durante los últimos meses, Marta Riesco ha vuelto a tomar la palabra. La que fuera reportera de El Programa de Ana Rosa ha hecho de sus redes sociales su principal vía de escape a la hora de hablar sobre algunos de los últimos problemas sentimentales que ha tenido que afrontar en las últimas semanas, gran parte de ellos relacionados con su ruptura con Antonio David Flores y una posterior reconciliación fallida entre ellos.

Teniendo en cuenta la claridad con la que la periodista ha hablado sobre distintos asuntos, cabe destacar que ha contado tanto con partidarios como con detractores, los cuales se han posicionado sobre su distanciamiento con el ex Guardia Civil a través de plataformas como YouTube. Es por ello que, aprovechando que se trata también de la principal fuente de ingresos de su ex pareja, Marta no ha querido dejar pasar la oportunidad de unirse a YouTube. Un movimiento del que ella misma se hacía eco en su cuenta de Instagram, recibiendo el apoyo de sus casi 200 mil seguidores: «♥️✨Gracias compañeros Youtubers, sé que estáis encantados de tenerme por aquí a partir de ahora. Gracias por vuestra calurosa bienvenida ♥️ Ya podéis suscribiros a mi canal @martariesgo en Youtube», escribía, visiblemente contenta por iniciar esta nueva etapa en su vida después de haberse visto obligada a abandonar la televisión.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marta Riesco (@marta.riesco)

No obstante, cabe destacar que Riesco no es novata dentro de la esfera de YouTube. Antes de dar una segunda oportunidad a esta plataforma, la comunicadora ya había publicado algunos vídeos en su canal, del cual hacía uso para inspirar a los estudiantes de periodismo a que siguieran luchando por sus sueños de la misma forma que ella lo hizo en su día.

Aunque tan solo son trece vídeos los que la que fuera colaboradora ha compartido con sus fans, en muchos de ellos aparecen reflejados algunos de los momentos más importantes de su trayectoria profesional: ya sea cubriendo un preestreno de cine, llevando a cabo reportajes a pie de calle o incluso ejerciendo como presentadora. Un espacio que hacía que Marta pudiera abrir más fácilmente su corazón a todos sus suscriptores, los cuales suman una cifra de más de mil.

Por si fuera poco, Riesco en su cuenta de YouTube no se ha ceñido únicamente a lo profesional. La que fuera compañera de vida de Antonio David Flores también ha querido demostrar a su público sus dotes ante los micrófonos en el ámbito musical, lanzándose a cantar la canción Deshazte de mí de Malú; o dando incluso consejos a los más jóvenes sobre cómo afrontó su primer directo en televisión para que todos ellos puedan tomar nota de las pautas a seguir si quieren estar vinculados con este medio de comunicación ya sea como periodistas o como colaboradores.