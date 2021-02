Han pasado algo más de dos años de la muerte de Camilo Sesto. Su figura sigue ligada a una gran polémica, en ocasiones encabezada por su hijo Camilo Blanes y por la vida repleta de excesos que ha tenido hasta no hace demasiado tiempo. Su legado sigue dando mucho que hablar y ahora ha sido un escabroso suceso el que copa la atención: el robo de joyas, relojes y un ordenador con información privada de la casa del cantante en Torrelodones. Una sustracción que tuvo lugar pocos días antes de que el intérprete de ‘Perdóname’ perdiera la vida.

El primogénito del de Alcoy se ha puesto manos a la obra para investigar el hurto y desde su entorno se señala como responsables a Cristóbal Hueto -persona de máxima confianza del artista- y al que fuera mánager del cantante, Eduardo Guervós. Look ha contactado en exclusiva con este último para que cuente su versión de los hechos y señala directamente a la figura de Camilín: «Su hijo sabe dónde está el ordenador. Está en Daifisa que es una empresa que arregla ordenadores. Tenía unas anomalías y 15 o 20 días antes de morir lo llevo a arreglar. Tiene que pagar una factura de 800 euros e ir a recogerlo».

Guervós se desmarca de las acusaciones de robo y ataca al hijo de Camilo Sesto y Lourdes Ornelas: «Vergüenza le tiene que dar no ir a por él. Si no ha ido es porque no quiere. El ordenador debería estar con él, porque ahí está la vida de su padre, sus fotos, sus canciones…», dice muy enfadado al otro lado del teléfono.

Otra arista de la polémica que investiga Camilo Blanes es la desaparición de las joyas del cantante. Preguntado por eso, el mánager de Camilo Sesto asegura que él no se ha llevado ninguna: «Sobre las joyas pues que demande y diga que joyas son y quien las tiene y cada uno responderá de lo suyo. Yo estoy muy tranquilo porque yo no tengo nada: Ni yo ni Cristóbal», argumenta. En este sentido, Eduardo Guervós desvela que «a Camilo nunca le han gustado las joyas ni los relojes. Lo único que tenía eran los anillos de sus padres. Esos anillos me los dieron a mí los médicos cuando murió y los di al ayuntamiento de Alcoy para el Museo tengo yo y están en el ayuntamiento del Alcoy para al museo. Camilo nunca tuvo un reloj Cartier o un Dupont. Su única ostentación era la ropa, por eso iba siempre tan elegante. Si su hijo tiene algún problema que vaya a un juzgado y lo demande», concluye.

Da la sensación de que el paso del tiempo ha ido amoldando la figura y carácter de Camilo Blanes. Atrás quedan aquella díscola etapa tras la muerte de su padre en la que protagonizó algún que otro altercado con vecinos o en las que sufrió problemas con las adicciones. Incluso su propia madre animó a su hijo en televisión para desengancharse de estos hábitos tan tóxicos: «Tiene que dar el paso de tomar una decisión y someterse a un tratamiento. Sé que es bastante inteligente y lo hará», comentaba Lourdes Ornelas.

Actualmente, Camilín está bastante recuperado y quien le conoce asegura que está decidido a honrar la memoria de su difunto padre, que le sumió en una profunda depresión. Las «malas compañías» de las que siempre hablaba su madre han cambiado por la de su nueva novia, que pasa mucho tiempo con él y que ha logrado hacerle sentar la cabeza. Camilo Sesto Blanes no va a tener ningún remordimiento en llegar hasta donde haga falta.