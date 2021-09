Cambio de planes: Kiko Matamoros regresa al ‘Deluxe’

No cabe la menor duda de que Kiko Matamoros se ha convertido en uno de los rostros televisivos más conocidos de la pequeña pantalla. Gracias a su extenso curriculum como colaborador de diferentes formatos de actualidad en todo a lo referente a la prensa rosa, el tertuliano ha ido aumentando su caché televisivo. En la actualidad participa de manera activa en Sálvame. Hasta hace unas semanas también lo hacía en el Deluxe, aunque lo dejó. Después de muchos rumores que apuntaban a un posible despido, Matamoros quiso aclarar lo sucedido. “el Deluxe lo he dejado por voluntad propia”, escribió muy sincero. Sin embargo, ha ocurrido un giro inesperado de los acontecimientos y el ex de Makoke se ha vuelto a reincorporar.

Parece ser que Kiko Matamoros ha llegado a un acuerdo con la productora. “Quiero dar las gracias a la cúpula porque supo entenderme”, ha dicho Kiko nada más empezar el espacio. Jorge Javier Vázquez, que es el presentador del formato, ha mostrado su alegría al ser que Matamoros ha regresado.»Para mí sería una tragedia que Kiko abandonase el programa», ha apuntado el autor de La vida iba en serio. Por otro lado, María Patiño y Belén Esteban han asegurado que es Jorge Javier quien «ampara y apoya» a Kiko Matamoros y que es «su protector».

Durante su última entrevista en el Deluxe, el padre de Anita Matamoros reveló algún detalle sobre esta pausa de la televisión. “Yo no he hablado de irme. Yo tan solo hablo de los motivos de mi hartazgo en un momento puntual. Agradezco a la productora lo que ha supuesto en mi vida. Me gusta trabajar y la televisión. Me gustas tú y muchos de mis compañeros (…) Me gustaría seguir trabajando, pero depende de en qué condiciones y no estoy hablando únicamente de dinero. Quiero ser responsable y hablarlo antes con quien tengo que hablarlo. Mi reacción ha sido responsable y aquí todo se ha magnificado porque el escándalo nos interesa”, explicó sincero.

También, haciendo gala de su sinceridad, Kiko contó en exclusiva a la revista Lecturas cómo se sentía ante esta complicada situación. «Me he ido del Deluxe como se fue Sergio Ramos del Real Madrid, contra mi voluntad pero tomando una decisión que me ha correspondido a mí», confesó.»El primero que tiene que valorar su trabajo es uno mismo, y yo entendía que existía cierto agravio comparativo. No voy a entrar en más detalles, no era casi una cuestión de números sino de reconocimiento, no me he sentido reconocido en ese sentido y ya está», indicó Matamoros al citado medio. Sea como fuere, lo cierto es que Kiko Matamoros ha regresado de nuevo muy ilusionado ante esta nueva etapa profesional que tiene por delante en la que demostrará que es una pieza fundamental del programa de corazón que ameniza las noches de los fines de semana.