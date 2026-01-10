El ‘búnker’ con gimnasio y diseño minimalista de Ilia Torupia en Madrid

En los últimos días se está hablando mucho de Ilia Topuria por sus problemas legales con Giorgina Uzcategui. La ex pareja se encuentra inmersa en una guerra judicial que ha generado sentimientos encontrados. Todo el mundo quiere saber lo que ha pasado, pero ¿dónde se refugia Topuria de esta presión? En LOOK tenemos la respuesta: en su lujosa casa de Boadilla del Monte, un chalé convertido en búnker que le será realmente útil durante esta etapa.

Ilia Topuria, campeón de la UFC, ha hecho historia en el mundo del deporte y se ha convertido en uno de los luchadores más populares de nuestro país. De hecho, su fama ha cruzado fronteras y es conocido en casi todo el planeta. No obstante, su objetivo nunca fue ser una estrella, así que le viene bien tener un lugar donde refugiarse de la popularidad. De esta forma, es lógico que haya elegido Las Lomas para fijar su residencia habitual.

Las Lomas, la perla del norte

La urbanización Las Lomas está en el norte de Madrid, concretamente en Boadilla del Monte, localidad que han escogido muchos rostros conocidos para vivir. Por este motivo, Ilia Topuria es vecino de Manuel Carrasco, Pablo López o Melendi, aunque también hay futbolistas como Dani Carvajal o Thibaut Courtois. Pero, ¿cuál es la razón por la que tantas estrellas se sienten seguras en este sitio? Tal y como informan desde el Ayuntamiento, la zona cuenta con vigilancia privada y muchas casas tienen sus propias cámaras de seguridad directamente conectadas con las autoridades.

Topuria se ha hecho con una de los mejores chalés de la zona. De diseño minimalista y con mucho terreno, el deportista puede disfrutar de un espacio adaptado a sus necesidades. Ha convertido esta casa en su particular refugio y dentro tiene todo lo que necesita, hasta un gimnasio para continuar con sus entrenamientos.

Una casa para compartir

Topuria siempre se ha destacado por ser una persona cercana. Es decir, a pesar de ser una estrella se ha negado a vivir en una jaula de oro y esa es la razón por la que conocemos muchos detalles sobre su vivienda. Poco a poco ha ido publicando material en sus redes, gracias al cual hemos apreciado que la casa tiene amplios ventanales, una distribución moderna y un jardín perfecto para disfrutar con familiares y amigos. Dentro de este grupo se encuentran algunas personas que todos conocemos muy bien.

El luchador es amigo de Pablo Motos y TheGrefg, así que no es de extrañar que ambos se hayan pasado por su casa. Topuria, a pesar de no estar atravesando un buen momento, ha dejado claro que su núcleo duro sigue siendo fundamental para él, por eso no ha descuidado a sus seres queridos.