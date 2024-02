Ana Belén ha intervenido, recientemente, en televisión, medio en el que la artista compartió varios aspectos de su vida privada, incluyendo un complicado episodio de abuso con un director cinematográfico. Sin embargo, la cantante no solo se limitó a hablar acerca de su esfera personal, sino que se adentró en la actualidad política para expresar su opinión sobre el lema «comunismo o libertad», impulsado por Isabel Díaz Ayuso.

Ana Belén en la presentación de la próxima edición de los Premios Goya / Gtres

«¿Libertad en qué? ¿En que me pueda tomar unas aceitunas tomándome una caña? Prefiero no tomarme la aceituna, coño. El discurso populista es tan fácil hacerlo, y es tan fácil que … ¿el comunismo en España te ha hecho algo malo? A ver quien me contesta», espetó la intérprete de El hombre del piano.



La reacción de Isabel Díaz Ayuso a las palabras de Ana Belén

A través de la red social X (antiguo Twitter), la presidenta madrileña ha respondido en un extenso escrito a las palabras de Ana Belén. Asimismo, Isabel Díaz Ayuso ha añadido un artículo de Libertad Digital titulado de la siguiente manera: «Centenares de venezolanos se manifiestan en Madrid al grito de ‘Venezuela no se rinde’», aludiendo a la presencia de miles de venezolanos que han tenido que huir y ahora residen en Madrid.

Isabel Díaz Ayuso en la gala inaugural de la Feria de San Isidro 2024 / Gtres

«¿Que el comunismo no ha hecho nada malo? El comunismo ha asesinado, torturado, expulsado y empobrecido a millones de venezolanos durante décadas. Decenas de miles han tenido que huir y viven entre nosotros, en Madrid. Este domingo han reclamado su derecho a elegir a la primera presidenta de Venezuela, inhabilitada por el régimen de Maduro con el fin de perpetuarse», ha comenzado diciendo Ayuso.



¿Que el comunismo no ha hecho nada malo? El comunismo ha asesinado, torturado, expulsado y empobrecido a millones de venezolanos durante décadas. Decenas de miles han tenido que huir y viven entre nosotros, en Madrid. Este domingo han reclamado su derecho a elegir a la… pic.twitter.com/7AdphpLE8K — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) February 4, 2024

En su escrito, la política ha incidido en que el «el comunismo se cuela en las democracias a través de los parlamentos para desde dentro, destruirlas: se persigue a los jueces, a la separación de poderes, la creación de empleo, la propiedad y por supuesto, la libertad. ¿Les suena de algo? El comunismo es una de las ideologías totalitarias condenadas por genocidio durante el siglo XX por el Parlamento Europeo». «Bildu, Podemos o Sumar son comunistas. La Libertad no es una aceituna: es poder pedirla en mitad de un concierto. Es también no hundir arbitrariamente a la cultura, sector que únicamente se salvó en Madrid», ha añadido.



Isabel Díaz Ayuso en una imagen de archivo / Gtres

Con este escrito, Isabel Díaz Ayuso ha respondido de forma tajante a las declaraciones concedidas por Ana Belén en el espacio Lo de Évole.