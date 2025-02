Ella Bleu Travolta, hija del actor estadounidense John Travolta, se convirtió en una de las grandes protagonistas de las primeras jornadas de la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid. La joven fue espectadora de excepción el pasado 22 de febrero en la capital, donde siguió desde primera fila las propuestas de la firma Lola Casademunt by Maite -hija de la diseñadora, fallecida el pasado mes de diciembre-. Un desfile que contó con la presencia de Esther Cañadas.

La veterana modelo fue la encargada de abrir el desfile vestida con un espectacular diseño de color verde en estampado animal y un abrigo azul con detalles de pedrería. Ella misma también se encargó de cerrar el desfile, en este caso, con un vestido de noche en estampado de flores con pedrería y una preciosa capa de tafetán de color burdeos.

Desde la primera fila, la hija de John Travolta siguió con mucha atención las propuestas de la marca. Ella Bleu acudió al desfile vestida con un bonito y sobrio traje azul marino que combinó con una camisa de color celeste con pedrería, todo de la firma. Completó el estilismo con un bolso de mano y zapatos en morado. En cuanto al maquillaje y al peinado, la hija de John Travolta y Kelly Preston llevó el cabello recogido y un maquillaje en el que destacaba la mirada. La joven se convirtió en la gran sorpresa de la jornada en Madrid.

Además, ella misma compartió a través de su perfil oficial en las redes sociales algunos detalles de su estancia en Madrid, incluida una fotografía junto a Esther Cañadas y a la hija de Lola Casademunt.

Las dos tragedias de su vida

Ella Bleu Travolta tiene 24 años y está muy unida a su familia. Algo que es lógico si se tiene en cuenta los duros golpes a los que han tenido que hacer frente en los últimos años, Por un lado, la muerte de su hermano Jett cuando ella tenía 9 años, a consecuencia de una crisis del síndrome de Kawasaki que padecía. En 2020 fue su madre, Kelly Preston la que falleció debido a un cáncer de mama. El actor John Travolta decidió retirarse de la vida pública durante un tiempo para poder recomponerse de esta pérdida.

Muy unida a su padre

Estos golpes explican que Ella esté tan unida a su padre y a su hermano pequeño, Benjamin, que ni siquiera había nacido cuando murió Jett. La relación entre Ella y el actor es muy estrecha y es habitual que comparta fotografías a su lado. Es más, le describe como su modelo a seguir, su mejor amigo y como la persona más especial del mundo, su fuente de inspiración.

Su vocación profesional

Desde pequeña, Ella Bleu tuvo claro que quería dedicarse al mundo de la interpretación. Una decisión que tiene sentido si se tiene en cuenta que nació en una familia de actores. A los nueve años hizo su primer papel en Dos canguros muy maduros, protagonizada por sus padres con Robin Williams. Junto a John Travolta también participó en 2019 en The Poison Rose en la que también aparecían Brendan Fraser y Morgan Freeman.

Además de su carrera como actriz, también ha hecho sus pinitos en la música. El pasado año publicó su primer disco, Colors of Love, dedicado a su madre. El actor rescató algunos vídeos caseros para uno de los temas, Little Bird, en el que quería celebrar la vida de su madre.

Más allá de la música, Ella Bleu Travolta ha reconocido que la moda es otra de sus grandes pasiones, tal como ha quedado patente en su reciente visita a nuestro país. Además de haber pasado por Madrid, también se la ha visto en Barcelona y ha contado que le encanta estar al tanto de las tendencias y considera que la moda ayuda a las personas a expresarse y a encontrar su propio estilo.

Víctima de bullying

Ser hija de John Travolta haya provocado que Ella Bleu haya estado en el foco de atención desde su nacimiento y esto es algo que le ha podido abrir puertas, pero que nunca le ha gustado en exceso. De hecho, ella misma ha contado que en el colegio sufrió acoso por su físico, aunque no dudó en defenderse a través de las redes sociales: «La gente me dice que estoy gorda. Bien, estoy orgullosa de mi peso, y si no te gusta, vete a la mierda», escribió en su perfil hace algunos años.