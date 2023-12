Cinco cosas que tienes que conocer de Beyoncé, la diva del pop

Este 2023 ha sido uno de los mejores años a nivel profesional y personal para Beyoncé. Contra todo pronóstico, el 29 de julio del año pasado, la artista publicó el que ha sido uno de los discos que más alegría le ha dado, Renaissance. Un álbum con catorce canciones, con las cuales ha visitado más de cien de países de todo el mundo, con un tour digno de una actuación del intercambio de una Superbowl.

A las puertas de recibir el 2024, la diva del pop ha decidido poner el broche final con una película en la que recoge los mejores momentos de los cientos de conciertos que ha dado, RENAISSANCE: A FILM BY BEYONCÉ. El film aterrizará en los cines de España el próximo 21 de diciembre. A pesar de ser una de las cantantes más importantes a nivel mundial, la intérprete de I’m That Girl, guarda algunas curiosidades sorprendentes.

Su primer álbum la empoderó como artista

Beyoncé no nació siendo una mujer empoderada: «Diría que descubrí mi poder después del primer álbum de Destiny’s Child. La discográfica no creía realmente que fuéramos estrellas del pop. Nos infravaloraron y, por eso, nos permitieron escribir nuestras propias canciones y nuestros propios vídeos. Acabó siendo lo mejor, porque fue entonces cuando me convertí en artista y tomé el control», confesó sobre el disco con el que debutó.

Con tan solo siete años ganó su primer concurso

Cabe recordar, que la persona que descubrió el talento de Beyoncé fue su profesora de baile. Cuando tenía siete años y motivada por su instructora, la artista participó en un concurso de talentos que celebró la escuela: “Estaba aterrada y no quería hacerlo, y ella me dijo: ‘Vamos, nena, sal’. Recuerdo que salí y estaba asustada, pero cuando empezó la música, no sé qué pasó. Recibí una gran ovación y gané. Me dije: ‘Oh, Dios, esto es increíble’, así que supe que quería ser cantante. Creo que ya lo sabía desde antes, pero nunca me había subido a un escenario”, confesó a Rolling Stone. Desde ese momento, fue su padre el encargado de llevarla a otros talents shows.

Su número favorito es el cuatro

En más de una ocasión, ha sido la propia Beyoncé la que ha confesado que el número cuatro le ha traído buenas noticias en su vida. Ella cumple años el 4 de septiembre, al igual que su marido, el 4 de diciembre, su madre, el 4 de enero y se casó con Jay-Z un 4 del mes 4. Es por ello, que la pareja lleva tatuado en uno de sus dedos el número romano IV.

Lucha por los derechos de las mujeres

En uno de sus conciertos, la artista mostró ante miles de personas la palabra femenista. «Puse la definición de feminista en mi canción Flawless y en mi gira, no para hacer propaganda o proclamar al mundo que soy feminista, sino para aclarar el verdadero significado. No estoy segura de que la gente sepa o entienda lo que es una feminista, pero es muy sencillo. Es alguien que cree en la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. No entiendo la connotación negativa de la palabra, ni por qué debe excluir al sexo opuesto», confesó en una de sus entrevistas.

Hace las cosas sin pedir permiso

A pesar de que detrás de Beyoncé hay un enorme equipo de personas que la acompañan en toda y cada una de sus decisiones profesionales, la artista dice tener siempre la última palabra: «Tener el poder de tomar todas las decisiones finales y ser responsable de ellas es definitivamente una carga y una bendición. Para mí, el poder es hacer que las cosas sucedan sin pedir permiso. Es influir en la forma en que la gente se percibe a sí misma y al mundo que la rodea. Es hacer que la gente se levante con orgullo», relató.