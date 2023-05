Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez acallan rumores de crisis a golpe de posado en Instagram. Lejos de mantenerse en un discreto segundo plano, evitando entrar en cualquier tipo de polémica, algo que suelen hacer, el jugador de fútbol ha utilizado su perfil de la citada red social, donde rúne más de 580 millones de seguidores, para lanzar un potente e importante mensaje.

Y es que, por todos es sabido que una imagen vale más que mil palabras. Dicho y hecho. El portugués ha compartido una fotografía junto a la modelo dándose un beso mientras toman un delicioso cóctel. En dicha estampa ambos acercan sus caras para besarse mientras brindan en un ambiente de lujo. «Brindemos por el amor», escribe Cristiano como pie de foto. De esta manera, la pareja emite no solo un mensaje al mundo entero, sino que confirma que no hay ningún tipo de crisis entre ellos, al menos de cara a la galería.

Si ahora ha sido Cristiano quien ha querido demostrar ante la atenta mirada de medio mundo que lo suyo con la madre de sus hijos está bien, hace unos días, la propia Georgina publicaba un post en sus stories con el que daba a entender que estaba al tanto de lo que se estaba diciendo tanto de ella como del deportista. «El envidioso inventa un rumor, el chismoso lo difunde y el idiota se lo cree», fueron las palabras de la protagonista de Soy Georgina. Unas palabras que extrajo de un fragmento de una canción de Romeo Santos.

¿Crisis en la pareja?

Desde hace semanas las habladurías sobre una presunta crisis entre Cristiano y Georgina sonaba con más y más fuerza. Varios medios portugueses apuntan a que el ex jugador del Real Madrid y la influencer no atraviesan su mejor momento personal. Fue Socialité quien se hizo eco, según los medios lusos, que «la ruptura podría estar muy cerca». «Cristiano estaría muy decepcionado con la Georgina que estaría conociendo ahora mismo. Georgina estaría enseñando la patita, creyéndose la reina y alardeando, y eso al jugador no le gustaría nada», señalaron desde el espacio presentado por María Patiño.

Por otro lado, el programa Noite das Estrelas de la cadena portuguesa CMTV habló sobre lo que estaría pasando entre ellos. «Los últimos comportamientos de Ronaldo demuestran dos cosas: primera, que su vida personal no vive un momento de felicidad; y segunda, que cuanto más se aleja de su madre, Dolores Aveiro, menos templado está. Y todos sabemos por qué está cada vez más alejado de su familia», comentó Quintino Aires, uno de los colaboradores de televisión más conocidos en el país vecino. Daniel Nascimento, que también participa en el programa, en Soy Georgina se puede apreciar que el estilo de vida de la modelo no es del agrado del futbolista: «Georgina se pasa el día metida en un centro comercial en Riad y esa es una de las razones por las que a Cristiano esta historia le empieza a no hacer gracia. En la serie no hace más que gastar, gastar y gastar, y lo peor de todo es que se cree que está a la altura de Cristiano».

En la misma línea, la revista TV Guía, indicó también que la crisis de la pareja ha abierto una brecha un tanto delicada entre Georgina y su suegra, Dolores Aveiro, de 68 años. Sin embargo, Filipa Castro, cercana al futbolista, salió en defensa de la pareja en Manhã CM y ha asegurado que «lo están haciendo muy bien y están siendo asesorados».