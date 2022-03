En las dos últimas semanas, Bertín Osborne en la gran apuesta de Mediaset para Telecinco la noche de los lunes, con la nueva temporada de Mi casa es la tuya. Una nueva edición del espacio de entrevistas en la que el presentador ha podido mantener conversaciones con Ana Obregón y con Bárbara Rey y que, además, ha contado con la colaboración de su hija pequeña, Claudia. La joven, que está embarazada de su primera hija apenas unos meses después de su boda en Jerez con José Entrecanales, ha sido la última incorporación al formato, en el que ha demostrado su destreza como entrevistadora de algunos de las personas del entorno de cada una de las protagonistas.

Sin embargo, las últimas informaciones apuntan a que Osborne se ha quedado ‘sin hueco’ en la parrilla, al menos por ahora. No será el lunes cuando el espacio se emita, sino que su hasta ahora franja ha quedado dedicada a la serie La que se avecina. No obstante, esto no significa que el programa no vaya a tener su hueco. De hecho, en última emisión se pudieron ver algunos extractos a modo de avance del próximo programa, en el que Bertín se siente con Jimmy Jiménez Arnau.

Por el momento, desde Mediaset no se han pronunciado sobre cuándo está previsto que vean la luz las entrevistas que Bertín Osborne ya tiene grabadas, de manera que se espera que pronto confirmen cuál va a ser el nuevo hueco que va a ocupar el espacio. Lo único que se sabe con certeza es que el programa experimentó un descenso de la audiencia del 15% al 10,5% entre los dos programas, lo que podría haber influido en la decisión de la cadena.

Fue Jorge Javier Vázquez durante la emisión la pasada semana de Viernes Deluxe el que reveló que a partir de este lunes la cadena emitiría los nuevos capítulos de La que se avecina. Una apuesta con la que Telecinco quiere intentar hacerse el líder del prime time la noche de los lunes frente a First Dates Crucero en Cuatro, El Taquillazo de La Sexta, La noche de los cazadores de TVE y los nuevos capítulos de Inocentes de Antena 3.

La que se avecina es uno de los grandes éxitos de la ficción de Telecinco, aunque hay que tener en cuenta que la última vez que se emitió perdió parte de su audiencia, ya que vio la luz en la cadena seis meses después de hacerlo en la plataforma Amazon Prime.

Por su parte, Bertín Osborne no se ha pronunciado por el momento sobre este cambio, aunque el presentador está centrado también en otros proyectos, como El show de Bertín en Telemadrid. Además, según ha trascendido, el también empresario acaba de alquilar una propiedad muy cerca de la de su exmujer, Fabiola Martínez, para estar lo más próximo de su familia cuando viaja a la capital.