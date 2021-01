Bertín Osborne se pronuncia tras su separación de Fabiola: «Nos queremos y somos muy amigos»

La inesperada separación de Bertín Osborne y Fabiola Martínez ha sido la noticia más relevante del fin de semana casi sin lugar a duda. Dos décadas juntos y varios obstáculos superados juntos no hacían presagiar la existencia de una brecha entre ellos que ha acabado por separarles. Los «problemas de convivencia» parecen haber sido el detonante. Tan solo unas horas después del bombazo, se esperaba con mucho interés las declaraciones de ambos. A primera hora de la mañana era la venezolana quien rompía su silencio y ahora mismo acaba de hacerlo el cantante.

Bertín ha salido de casa para emprender su jornada de trabajo y allí estaban los medios de comunicación esperándole para obtener su primera reacción tras esta importante decisión que ha tomado de mutuo acuerdo con la mujer de su vida. El presentador ha salido de la finca montado en un coche que conducía su acompañante. Osborne ha bajado el cristal y sorprendido por la presencia de tanta prensa ha comenzado bromeando: «Parece esto Cantora…», en referencia a toda la expectación que genera la finca de Isabel Pantoja a consecuencia de los últimos enfrentamientos familiares.

«Estoy muy bien. Gracias por venir. Vais a pasar una buena mañana porque hace calorcito. Ya he dicho que no voy a comentar nada, creo que lo he explicado todo bien. No hay más que lo que se ha explicado. Os agradezco que vengáis y como siempre os atiendo. Además, hay otros compañeros vuestros a los que conozco desde hace 40 años a los que les he dicho que no voy a comentar ni añadir ninguna cosa, quedaría fatal. Muchísimas gracias, la vida sigue, nos queremos y somos muy amigos».

Sobre cómo se encuentra tras separarse de Fabiola, Bertín Osborne asegura que «muy bien y muy tranquilo», al mismo tiempo que dice que «los niños están muy bien, todo fenomenal». Reconoce que «hablamos todos los días porque no hay nada grave más que una cosa de que somos distintos. Hay que tomárselo como es, esto es la vida, es así», ha concluido antes de marcharse hacia una grabación que tenía agendada.

Más tarde, se bajaba del coche cerca del lugar donde había acudido a trabajar para pedir, por favor, a la prensa que no le siguiera más porque no iba a decir absolutamente nada: «Os respeto y os entiendo pero de verdad que es tontería que vengáis detrás de mí porque no voy a decir nada.

Quien sí que ha dicho ha sido Fabiola Martínez. Esta mañana ha atendido a las cámaras y ha incidido en el motivo de la separación: «La convivencia es muy complicada, y más con cada uno viviendo en un sitio y el carácter de los dos». Al mismo tiempo, la venezolana aseguraba que «cuando un matrimonio se separa, siempre hay una responsabilidad compartida. Eso no significa que no haya amor, que no haya cariño ni haya respeto, pero hemos decidido que era lo mejor para los dos», dijo muy tranquila.

En el comunicado emitido para anunciar su separación, Bertín Osborne se mostraba muy rotundo: «Queridos amigos: Como supongo que ya sabéis, Fabiola y yo nos hemos separado hace poco tiempo. No hay un motivo concreto, sino problemas de convivencia. No hay ni ha habido terceras personas que nos hayan motivado a tomar esta decisión y sí la de convivir con nuestras distintas personalidades. Confieso que soy complicado en el día a día y asumo toda la responsabilidad en los motivos que han dado lugar a esta decisión».

Ahora, les toca empezar a vivir nuevos tiempos en solitario.