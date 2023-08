No cabe duda de que Bertín Osborne se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de la actualidad en este verano. El artista lleva varias semanas acaparando titulares, no solo después de que se conociese la noticia del embarazo de Gabriela Guillén -con la que mantuvo una relación-, sino también por las declaraciones de Chabeli Navarro, que apuntó en las páginas de una conocida revista que había tenido un romance con el cantante y que, además, Bertín Osborne la había convencido para que abortara. Una revelación tras la cual el empresario no solo negó rotundamente las palabras de Chabeli Navarro, sino que anunció medidas legales.

Bertín Osborne en la fiesta de cumpleaños de ‘El Turronero’ / Gtres

En medio de un verano movido para el artista -em el que incluso ha pedido respeto a los medios para que cesen la presión mediática a Gabriela Guillén y ha llegado a llamar a la policía para solicitar que la prensa no haga guardia frente a su casa-, Bertín Osborne continúa con sus compromisos profesionales y ha reaparecido este fin de semana en la localidad de Elche, donde ha expresado su descontento con la situación.

Gabriela Guillen en una imagen de archivo en Madrid. / Gtres

Tras unas semanas en las que ha permanecido en silencio, completamente alejado de los focos, el cantante reapareció en Elche, en un concierto que ha sido todo un éxito, ya que, además, consiguió agotar las entradas. Y es que, además de que es uno de los artistas más importantes del panorama nacional, no hay que olvidar que la expectación ante su vuelta a los escenarios era máxima, sobre todo después de las recientes polémicas. El cantante no solo no ha defraudado a sus fans, sino que también ha aprovechado esta reaparición para lanzar algunos mensajes a Chabeli Navarro.

Chabeli Navarro durante una entrevista reciente en televisión. / Mediaset

Mientras que muchos esperaban que Bertín Osborne se pronunciara a través de alguna entrevista en una revista, en televisión o incluso en sus redes sociales -como ha hecho en ocasiones anteriores-, el cantante ha preferido hacerlo sobre los escenarios. Eso sí, lo ha hecho de una manera relativamente sutil, sin decir nombres y con una sonrisa: «Aunque hay gente que dice que sabe, no sabe una mierda. Ni en la televisión, ni en la música, ni en el vino. Los he probado las tres. Llevo toda mi vida encontrando inútiles», dijo desde el escenario el cantante.

Las palabras de Bertín Osborne se han interpretado con un doble sentido ya que, hay que recordar que, en un primer momento, tras el revuelo mediático, el cantante ya lanzó un contundente mensaje hacia algunos de los rostros más destacados de los medios de comunicación. A pesar de que durante el concierto no tuvo reparos en pronunciarse, una vez finalizado el recital, el cantante evitó hacer declaraciones y no quiso comentar cómo es en estos momentos su relación con Gabriela Guillén ni si mantiene contacto con Chabeli Navarro.