La vida sentimental de Bertín Osborne está resultando ser toda una caja de sorpresas. A pesar de los rumores de infidelidad que siempre han sobrevolado su matrimonio con Fabiola Martínez, de la que se separaba a comienzos de 2021, ahora empiezan a hacerse públicas las relaciones extramaritales que el cantante habría mantenido con diversas mujeres en los últimos años. La última la daban a conocer esta misma mañana las periodistas Laura Fa y Lorena Vázquez, asegurando que Bertín lleva viéndose «de manera intermitente» con una mujer que reside en Barcelona desde 2017. Y, según ellas, el contacto se mantiene en la actualidad.

«La inicial de la mujer es M, pero no vamos a dar su nombre», comenzaban diciendo las conocidas como Mamarazzis. «Esta es una información que nos llega desde hace meses por el entorno de ella, que nos ha costado mucho contrastar y confirmar pero que, a día de hoy, las pruebas no dejan lugar a dudas de que se trata de una relación que ha mantenido Bertín Osborne con ella durante varios años», explicaban en el programa Espejo Público. Además, aportaban diferentes datos sobre los encuentros que ha mantenido la pareja.

«La relación comenzó en 2017. Ese año se vieron en Valencia, en Barcelona, se vieron también en el Festival de Peralada», destacaban, comentando que lo suyo había sido una relación «con parones». «En 2017, ella incluso accede como acompañante oficial de Bertín Osborne en un concierto muy importante en el Festival de Peralada. Muy probablemente, él ahora mismo acaba de caer en quién era su acompañante en ese momento”, señalaban en referencia al cantante. «Por aquel entonces, él estaba casado con Fabiola y no se escondían, hasta el punto de que ella estaba en el grupo de amigos de Bertín Osborne», afirmaban.

Bertín Osborne y Fabiola Martínez en 2019 / Gtres

Así mismo, apuntaban un hecho muy relevante que tuvo lugar el mismo año en el que supuestamente iniciaron su relación. «Es una relación esporádica pero que en 2017 tiene una cita muy importante en la casa familiar de Bertín Osborne. Esta chica visita ese año la finca familiar del cantante», aseguraban las periodistas, añadiendo que los dos han mantenido sus encuentros mientras tenían pareja estable.

«Es importante explicar que, para esta chica, según nos cuenta su entorno, es una ilusión estar con Bertín Osborne. No podemos hablar de que estaba profundamente enamorada porque ella sí que estaba en una relación estable, pero ella creía que era la única en la vida de Bertín Osborne a parte de su mujer», aclaraban Laura Fa y Lorena Vázquez. En este momento, Gema López apuntaba que si bien no sabían si mientras estaba con esta mujer de Barcelona, el cantante había iniciado una relación paralela con Gabriela Guillén, con la que está esperando un hijo, sí que conocía ya a Ena Navarro, la cual declaró haber estado con el artista más de 15 años también de manera intermitente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gabriela Guillen Guillen (@gabymagy)

«El pacto al final es: tú tienes tu pareja, yo la mía. Sus encuentros tuvieron un parón con la pandemia, una etapa larga en la que no se pudieron ver, pero sí mantenían contacto a través de mensajes y llamadas», añadían las colaboradoras. Sin embargo, la protagonista no quiere saber por el momento nada del tema. «Nos hemos intentado poner en contacto con ella y de momento ni nos contesta ni nos confirma ni nos desmiente. Ahora mismo debe estar muy asustada pensando en que puede llegar a filtrarse su nombre o dónde trabaja», apuntaban, afirmando que ella no se dedica «a nada que tenga que ver con la música o con los medios de comunicación».

Bertín Osborne durante una actuación / Gtres

El entorno de ambos «facilitó» la relación

Según las periodistas, «ella tenía un entorno muy reducido que lo sabía, igual que el entorno de Bertín también conocía lo de esta chica». «Era el mismo entorno que les controlaba y les facilitaba un poco estos encuentros», señalaban, asegurando que ella conoce a los amigos de él.

Bertín Osborne / Gtres

«La sensación que tenemos Laura y yo, que llevamos desde antes del verano hablando con este entorno, es que ellos buscan la manera de ayudarla porque yo creo que en el fondo ella está dolida pensando que Bertín ha mantenido tantas relaciones que ella en realidad no era nada importante en su vida», destacaba Lorena Vázquez.

Ante tales informaciones, Gema López quería conocer cuál fue la última vez que la pareja se vio. «La semana pasada Bertín Osborne tenía un acto en Barcelona de la Fundación Iván Mañero. Bertín se pone en contacto con esta chica, llegan incluso a citarse en un lugar pero este encuentro no se llega a materializar porque el artista se tuvo que ir corriendo al hospital porque ingresaron a su padre en urgencias», explicaban las Mamarazzis, dejando claro que «desde 2017 hasta 2023, la pareja solo ha dejado de verse durante la pandemia».