Ana de Armas, la novia española olvidada de Ben Affleck antes de volver con Jennifer López

El actor Ben Affleck, quien acaba de cumplir 52 años el pasado 15 de agosto, ha vuelto a estar en el ojo del huracán. El famoso actor celebró su cumpleaños, pero lo que realmente hizo estallar las alarmas fue la compañía que eligió para tan especial ocasión. En lugar de festejar junto a su actual pareja, la icónica Jennifer Lopez, Affleck optó por reunirse con su exmujer, Jennifer Garner. Con ella, comparte tres hijos y una historia de amor que parecía enterrada. Fuentes cercanas aseguran que la actriz ha sido un pilar en la vida del actor en los últimos meses, especialmente tras su reciente y sorpresiva separación de la diva del Bronx.

Y mientras las redes arden con especulaciones sobre el estado real del matrimonio de Affleck y Lopez, es imposible no recordar otro romance que dejó huella en la vida del actor: su relación con la talentosa actriz cubana Ana de Armas.

Así fue la historia de amor entre Ben Affleck y Ana de Armas

El romance entre Ana de Armas y Ben Affleck tomó a todos por sorpresa cuando se hizo público, especialmente debido a la diferencia de edad de 16 años entre ellos, y al hecho de que Ben ya era padre de tres hijos. La chispa entre ellos comenzó en 2019, cuando se conocieron durante el rodaje de la película Deep Water. Fueron los protagonistas del thriller erótico basado en la novela homónima de la autora Patricia Highsmith.

Ana de Armas y Ben Affleck paseando por Los Ángeles. (Foto:Gtres)

La química entre ambos fue tan explosiva que rápidamente traspasó la pantalla, y en abril de 2020, la actriz cubana hizo oficial su romance en redes sociales. La pareja fue vista disfrutando de un idílico viaje a Cuba, donde los paseos románticos y las muestras de cariño en público confirmaron lo que todos sospechaban: estaban perdidamente enamorados. Ella deseaba que él se conectara con sus raíces, así que la pareja hizo su primera aparición juntos en un museo de arte en La Habana. Ana guió a Ben por los lugares más emblemáticos del país, compartiendo con él momentos inolvidables y creando recuerdos llenos de amor.

Sin embargo, el cuento de hadas no duró. En enero de 2021, los medios anunciaron su ruptura, y fue Ana quien tomó la dolorosa decisión de terminar la relación. Detrás del glamour y las apariciones públicas, los problemas reales se hicieron evidentes: diferencias irreconciliables, planes de vida incompatibles y, por supuesto, la constante persecución de los paparazzis que se convirtió en una pesadilla para ambos. «Fue horrible. No hay escapatoria allí, no hay forma de salir», confesó De Armas en una entrevista para Elle, revelando que la presión de los medios contribuyó al final de su historia de amor.

Ana de Armas y Ben Affleck pasaron juntos la Pandemia. (Foto:Gtres)

Ahora, mientras Ana de Armas rehace su vida en Nueva York al lado de Paul Boukadakis, un ejecutivo de Tinder, Ben Affleck parece estar enfrentando un nuevo capítulo en su vida, con la presencia constante de su exmujer Jennifer Garner. ¿Es solo una amistad sólida o estamos presenciando el renacer de una antigua llama? Sólo el tiempo lo dirá. Lo que sí es seguro es que el pasado de Affleck continúa acechándolo, y esta vez, parece más vivo que nunca.