Belén Rueda se encuentra en uno de los momentos más dulces de su vida. La actriz se encuentra inmersa en la promoción de El Vestido, la película de terror en la que ha trabajado junto a Belén Écija, su hija. El pasado martes 9 de febrero, la protagonista de Los Serrano acudió a la premiere de este proyecto, donde además de adelantar algunos detalles de su última proyección audiovisual, también se ha pronunciado sobre algunos asuntos de la actualidad más candente -como la ley que Pedro Sánchez quiere aprobar para que los menores de 16 años no tengan acceso a las redes sociales- o sobre el futuro de su hija Belén, que ha seguido su mismo camino profesional.

Belén Rueda desvela que ha pasado terror en su vida

En relación con al película de terror que ha interpretado y que se estrenará el próximo 13 de febrero -en vísperas del Día de San Valentín-, la actriz ha apuntado que ve cierto paralelismo en el proyecto y el universo 2.0. «Cuando era pequeña no existían los móviles, las redes sociales, pero sí que es verdad que en la historia que contamos, es un cambio de vida de que mi hija y yo nos vamos a otro lugar», ha comenzado diciendo.

Belén Rueda. (Foto: Gtres)

Además, la actriz ha reflexionado sobre las relaciones tóxicas, un asunto que ha abordado en la película -y en el photocall-: «Cuando estás en una relación tóxica, estás bajo mínimos de autoestima, económicamente y se mete en una casa que no quería nadie. En paralelo va una nueva vida, los miedos también por parte de la niña y esos miedos te atenazan y hacen que seas diferente y hoy en día ser diferente, genuinamente, está penalizado».

Sobre si en algún momento de su vida ha experimentado el terror, Rueda ha desvelado que sí, que no todo ha sido color de rosas: «En mi vida real he tenido momentos de terror, de pensar que tu vida corre peligro a momentos en los que el bajón emocional es tan grande que te piensas que te vas a quedar estancado en eso».

Así es trabajar con sus hijas

Este proyecto que tanto ilusiona a la actriz en gran parte es por que ha podido compartirlo con su hija Belén: «A nivel personal un orgullos trabajar con mis hijas, verlas evolucionar en una profesión que aman. Hablamos mucho, pero consejos no».

Belén Écija en el estreno de la serie ‘La última noche en Tremor’ en Madrid. (Foto: Gtres)

Finalmente, la actriz ha opinado sobre si para sus hijas ha sido una ventaja o un impedimento su apellido -debido a los años de carrera que ha dedicado al cine- su éxito: «Es una ventaja, pero pesa. Llevo muchos años en la profesión y ella está empezando y parece que se le exige el mismo nivel de años. Ella tiene cosas muy avanzadas, sé que le gusta de verdad».