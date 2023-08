El misterioso regalo que Belén Esteban le habría enviado a la Reina Letizia Ortiz

La cancelación de Sálvame no ha conseguido que ninguno de los colaboradores del programa desaparezca del foco mediático y lo último que ha pasado ha situado a Belén Esteban en el centro de la noticia. La colaboradora le dio una entrevista a Carlota Corredera en un podcast que la gallega presenta, dirige y publica en sus redes sociales. Belén Esteban anunció que siempre había tenido una buena relación con los reyes, don Felipe VI y doña Letizia Ortiz, y que habían estado juntos en varias ocasiones. «No lo sabía», comentó la antigua presentadora de Sálvame.

La polémica está servida porque Belén Esteban aseguró que le iba a hacer un regalo a la Reina Letizia Ortiz y recordó que no es la primera vez que tiene un detalle con ella. En una de sus múltiples aventuras laborales, la expareja de Jesulín de Ubrique sacó al mercado una línea de zapatos y decidió enviarle un par a Letizia Ortiz. Ahora quiere hacer lo mismo con sus gazpachos, pero en esta ocasión no quiere confirmar si el pedido ya está enviado o si ha cambiado de planes en el último momento.

Belén Esteban con un vestido floreado / GTRES

Belén Esteban alimenta el misterio

Mi soledad tiene alas, la primera película dirigida por Mario Casas, no ha sido suficiente para hacer hablar a Belén Esteban. La mujer de Miguel Marcos ha acudido al estreno y ha hablado con los reporteros que estaban en el evento. No ha vetado ningún tema e incluso se ha atrevido a analizar la vuelta de Jorge Javier Vázquez a Telecinco, quien regresará en septiembre con un nuevo programa llamado Cuentos Chinos. Belén le ha deseado mucha suerte y ha recalcado que es, según sus propias palabras, «el mejor presentador», de Telecinco. Pero, ¿qué pasa con la Reina Letizia Ortiz?

Cuando le han preguntado por su misterioso regalo, el paquete de gazpachos que quería enviar al Palacio de la Zarzuela, ha contestado: «Yo no he dicho si se lo he mandado o no, yo me he callado. De esas cosas no hablo porque luego sale de todo». Belén Esteban quiere evitar futuras polémicas. De momento sólo ha dicho que quería tener un detalle con Letizia Ortiz y ya ha escuchado comentarios que no se corresponden con la realidad, por eso ha pensado que lo mejor es guardar silencio y tomar la decisión que considere oportuna en privado.

La Reina Letizia durante un acto oficial en Palma / Gtres

Belén Esteban habla de la pérdida de audiencia

A Belén Esteban le han preguntado por la aventura que le espera a Ana Rosa Quintana en las tardes de Telecinco. La presentadora ocupará a la franja horaria que Sálvame ha dejado libre y Belén ha recordado que Mediaset atraviesa una crisis de audiencia. Sin embargo, ha dejado claro que guarda un buen recuerdo de la citada empresa y que desea que recuperen el éxito que han perdido cuanto antes. «Espero que empiecen a estar un poquito mejor, pero yo quiero a Mediaset muchísimo y conmigo se han portado muy bien», comenta delante de los micrófonos de la agencia GTRES.

La antigua colaboradora de Sálvame ha hablado de los temas del momento en la presentación de la película dirigida por Mario Casas y presentada por Óscar Casas. A este evento han acudido otros rostros populares como Makoke y su hijo Javier Tudela.