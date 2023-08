«Estamos muy bien»: Makoke da la cara por su nuevo novio y se defiende de las críticas

Los conflictos mediáticos que Makoke ha mantenido con Kiko Matamoros forman parte del pasado porque la colaboradora ha empezado una nueva etapa gracias a un hombre que le ha devuelto la ilusión por el amor. Makoke ha dado unas declaraciones y ha dejado claro que está viviendo un buen momento, a pesar de que su última entrevista televisiva fue convulsa. La periodista Isabel Rábago aseguró que Makoke tenía problemas financieros con Hacienda y la tertuliana le advirtió de que podía demandarla si no retiraba lo que acababa de decir. Lo cierto es que la andaluza lleva muchos años luchando contra rumores e informaciones que de un modo u otro le sitúan en el centro de la noticia.

La entrevista de Makoke / Telecinco

Makoke está viviendo una etapa muy especial porque su hijo Javier Tudela volverá a ser padre. El joven empresario aseguró que Makoke era una abuela estupenda y que siempre estaba atenta de las necesidades de toda su familia. Después de los problemas que ha atravesado con Kiko Matamoros, Javier Tudela ha ganado mucho peso en los medios de comunicación y en estos momentos no quiere saber nada del que fue su padrastro. Hubo un tiempo en el que disfrutaban de una estrecha relación, pero nada queda de todo esto y Makoke nunca perdonará que Kiko Matamoros arremetiera contra su hijo públicamente.

«Yo estoy abierta al amor siempre»

Mi soledad tiene alas, la primera película dirigida por Mario Casas, no ha sido suficiente para que el novio de Makoke reaparezca delante de las cámaras. Se han dejado ver en actitud cariñosa en Málaga y la colaboradora ha corroborado en su programa que mantienen una relación estable. Sin embargo, Gonzalo, que sí se llama su nuevo amor, no quiere ser famoso. Tiene 52 años y pretende continuar su trayectoria como anónimo.

«Déjale, que él estas cosas no. Estamos muy bien, pero a él estas cosas no le gustan», ha declarado delante de los micrófono de la agencia GTRES. «Yo estoy abierta al amor siempre y hay que vivir el momento. Cuando encuentras a alguien hay que vivir el momento y luego ya se verá lo que pasa. No pasa nada, hay que estar abierto a todo tipo de amor, el amor siempre es bienvenido en todas sus facetas y en todas sus vertientes».

Makoke en Telecinco / ‘Fiesta’

Makoke aprovecha el momento para defenderse

Durante muchos años, Makoke ha sido íntima amiga de Terelu Campos porque tienen hijas de la misma edad y estas mantenían una estrecha relación. De un momento sucedió algo que cambió todo. Alejandra rubio trabaja de colaboradora en Telecinco y tuvo un problema con Makoke fuera de cámaras que Terelu Campos no consigue perdonar porque asegura que ella no se hubiera comportado de la misma forma. Esto hizo que las amigas se separasen y en estos momentos no sabe nada la una de la otra.

Makoke posando / GTRES

La exmujer de Kiko Matamoros reconoce que no hay ninguna reconciliación a la vista y lo más delicado es que actualmente no le importa cómo evolucione su historia con Terelu Campos. «En principio no hay reconciliación, pero sinceramente me da igual», explica para la agencia GTRES. «Son muchos años de amistad, pero las cosas normalmente tienen un fin. Esta amistad parece que no ha cuajado y no hay que darle más vueltas».

Terelu Campos defiende que el comportamiento que la colaboradora tuvo con Alejandra Rubio no fue correcto y considera todavía más serio que no se haya disculpado por el mismo. La exmujer de Kiko Matamoros cree que no debe hacerlo y todo esto ha conseguido que rompa su relación con la familia Campos.