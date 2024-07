Belén Esteban pone rumbo a Los Ángeles para celebrar el último logro de su hija

Belén Esteban ha puesto rumbo a Los Ángeles para reencontrarse con su hija en común con Jesulín de Ubrique y celebrar el último hito de la joven. Desde muy temprana edad y, más aún, desde que cumpliera los dieciocho años, Andrea Janeiro decidió forjar su propio camino alejada de la fama de sus padres y de la televisión. La joven apostó por una educación de calidad como base para una carrera exitosa, y lo cierto es que sus esfuerzos han comenzado a dar fruto; aunque esto la haya llevado a mudarse a la ciudad del Sur de California.

Andrea Janeiro se ha graduado de sus estudios post universitarios. Un logro que Belén Esteban ha compartido, con gran alegría, a través de su perfil en Instagram, donde reúne a más de un millón de seguidores. La Princesa del Pueblo ha compartido una instantánea de su hija con la toga y el birrete característicos de este evento, que ha acompañado con un texto de lo más emotivo. «Mi niña hace 7 años salió de casa, se fue a estudiar a Londres y a Los ángeles. Han sido años muy duros, muchos aviones para ella y para nosotros muchas despedidas, muchas lágrimas por ambas partes. Pero ella lo tenía muy claro», ha comenzado diciendo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Belén Esteban (@belenestebanmenendez)

«Gracias a su sacrificio, responsabilidad y constancia. Ahora viene por lo que tanto has luchado, una carrera terminada y dos másteresCariño, no sabes lo felices que nos sentimos tu madre, Miguel, la Yaya y tus tíos y primos y todos tus amigos y toda la gente que te queremos. Soy la madre más feliz del mundo. Estamos muy orgullosos de tí. ¡Te queremos muchísimo», ha añadido Belén, entre emojis de corazones y besos. Unas palabras a las que se han sumado un sinfín de me gusta y comentarios de internautas anónimos, y también de rostros conocidos de la crónica social de nuestro país. Destaca aquí el de Mar Saura, Anabel Pantoja, Adela González, la actriz Candela Penya, Raúl Prieto o Eugenia Martínez de Irujo, amiga íntima de Belén Esteban. «Bravaaaa👏👏👏👏👏», ha escrito la aristócrata española, XIII duquesa de Montoro.

Andrea Janeiro inició sus estudios en Comunicación Audiovisual en la universidad Birmingham Metropolitan College, situada en la ciudad de Birmingham, al norte de Londres. Tras esto, la joven se trasladó a Los Ángeles, donde ha completado su formación académica y trabaja como periodista. Según la revista Lecturas, la hija de Belén Esteban y Jesulín de Ubreique conduce su propio especio de entrevistas. Un empleo que compaginaría con su labor como gestora de las redes sociales de la empresa de su madre, Sabores de la Esteban.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Belén Esteban (@belenestebanmenendez)

Belén Esteban sigue optando por la discreción máxima con su hija

Aunque Belén Esteban ha compartido con sus seguidores en la ya citada red social una fotografía de su hija, lo cierto es que lo ha hecho haciendo gala de su discreción máxima para con la joven. Y es que en la imágen, Andrea Janeiro aparece de espaldas. Belén Esteban, cabe recordar en este sentido, siempre ha querido alejar a su hija del foco mediático. De hecho, son pocas las veces, en los últimos años, que la de Paracuellos del Jarama habla pública y explícitamente de Andrea Janeiro quien, a su vez, poco después de cumplir su mayoría de edad, expresó a los medios, mediante un comunicado, su voluntad de no aparecer en los medios de comunicación.

«Con motivo de la presión mediática a la que me estoy viendo sometida, muy especialmente desde que alcancé la mayoría de edad, quiero pedir públicamente a los medios que pongan fin a dicha situación y a la vulneración de mis derechos al honor, la intimidad y a la propia imagen que se viene produciendo a lo largo de los últimos meses», rezaba el escrito.