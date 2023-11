Belén Esteban encuentra un nuevo trabajo y hace una promesa: «Lo voy a vivir como una loca»

Después de la cancelación de Sálvame, los colaboradores de Jorge Javier Vázquez empezaron a buscarse un futuro lejos de la pequeña pantalla. Algunos rostros como Carmen Borrego o Antonio Montero consiguieron quedarse en Telecinco, pero el elenco principal se marchó a Netflix para grabar ¡Sálvese quien pueda!, un reality que está siendo todo un éxito. Belén Esteban no ha vuelto a aparecer en Mediaset desde que desapareció su programa y ahora está de enhorabuena porque ha encontrado un nuevo trabajo.

A sus 50 años, Belén Esteban puede presumir de haberlo hecho todo en televisión: ha dado buenas entrevistas, ha participado en concursos, ha sido tertuliana e incluso ha presentado su propia sección en Sálvame. Pero estas experiencias forman parte del pasado y ahora vuelve a estar ilusionada gracias a Cadena Ser. La citada empresa le ha ofrecido un puesto de comentarista en el programa Carrusel Deportivo y ella ha aceptado encantada.

Belén Esteban encuentra trabajo en la radio

«Yo no estoy en el paro, tengo trabajo», dijo Belén Esteban durante la presentación de ¡Sálvese quien pueda! Para ella es importante que sus espectadores tengan claro que no está atravesando un mal momento. De hecho su teléfono no dejó de sonar desde que el diario El Mundo anunció que Sálvame terminaba para siempre. Belén se siente muy orgullosa de su paso por Telecinco, pero ahora quiere empezar una nueva etapa.

Según contó en una de sus entrevistas, Carlos Herrera le había hecho una propuesta para formar parte de su equipo. Sin embargo, la radio es un medio que le queda muy lejos y no se decidía a dar el paso definitivo. Pero todo ha cambiado cuando le han ofrecido comentar un partido de fútbol en Cadena Ser. La colaboradora ha prometido que ha disfrutado la experiencia al máximo porque es un deporte que sigue desde hace tiempo.

Belén Esteban cumple su promesa

Belén Esteban ha sido la encargada de leer la alineación del Atlético de Madrid y lo cierto es que realizó esta tarea muy emocionada. Antes de empezar prometió que iba a disfrutar el proyecto al máximo y ha cumplido con este propósito. «Estoy fenomenal. Lo voy a vivir como una loca, porque soy atlética desde que nací», reconocía antes de empezar a locutar. Después aseguró que tenía muy presente a su familia durante esta jornada tan especial.

«Si me vieran mis hermanos y mi familia. Me emociono. Se lo quiero dedicar a mis sobrinos, a mi hermano y a mi familia, que son atléticos a morir». Sólo falta que su marido Miguel marcos dé el paso porque de momento es del Real Madrid.

El orgullo de la colaboradora

Belén Esteban se siente muy orgullosa de haber sido la invitada de honor al estadio Metropolitano, donde comentó en directo el partido que enfrentaba al Atlético de Madrid contra el Mallorca. La antigua colaboradora de Jorge Javier Vázquez fue recibida por Enrique Cerezo, presidente del club, con quien posó luciendo una camiseta donde se podía leer «La Patrona». Hace unos años Belén era conocida como la princesa del pueblo, pero ahora quiere cambiar de apoyo

Apoyando a su «equipo del alma», Esteban ha disfrutado de su nuevo trabajo y ha mostrado su faceta de comentarista radiofónica. «Yo me quedé perplejo ante la posibilidad de que ella aceptara», declara el periodista deportivo Dani Garrido, director de Carrusel Deportivo. Sin embargo, la de Paracuellos está buscando nuevos caminos y no se cierra a nada