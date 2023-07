Belén Esteban hace un llamamiento a los políticos

Ahora que Belén Esteban ya no forma parte de Mediaset, ha dado portado al Código Ético implantado en la última etapa de Sálvame para hablar de política sin pelos en la lengua. Lo ha hecho junto a Carlota Corredera en su podcast Superlativas, siendo tan sincera como acostumbra a ser. Una conversación en el marco de las próximas elecciones generales, que se celebrarán en 23 de julio, que no ha tardado en hacerse viral en la red.

«Estoy un poco indecisa, porque a mí no me gusta que se junten varios partidos. A lo mejor este año el voto que siempre he hecho no va a ser», ha empezado explicando, pues ‘la princesa del pueblo’ ha confesado estar en un punto en el que no está de acuerdo con las representaciones que hay para nuestro país. «Hay partidos con los que no estoy nada de acuerdo, creo que en vez de para adelante vamos para atrás. Yo tengo gente muy cercana, amigos que son como hermanos, que han luchado mucho por tener unos derechos y yo lo que no voy a hacer es meter a un partido político a medias con otro que puedan gobernar y en vez de ir para adelante ir para atrás», ha sentenciado, dejando bien claro que puede que retire el voto al Partido Popular por la posibilidad de pactar con Vox.

Belén Esteban en el podcast de Carlota Corredera / Youtube

La que fuera colaboradora de Sálvame siempre se ha mojado en temas políticos, hasta que la cadena se lo ha permitido, llegando incluso a decirse que ella sería la tercera opción de nuestro país. «Nunca lo haré. La política creo que tienes que estar muy bien preparado», ha sentenciado. Un momento en el que ha aprovechado para hacer un llamamiento a aquellos que están luchando por llegar a la Moncloa: «A mí lo que me encantaría y que sé que va a ser súper complicado y pasarán de lo que digo, pero, ¿tanta pelea entre todos los políticos, entre los partidos? Joder, vamos a luchar por lo que es España, vamos a luchar por un país que creo que los ciudadanos merecemos». La ‘princesa del pueblo’ ha confesado estar harta de la situación actual, tanto que quita la televisión cuando ve a los políticos hablar en ella. «Creo que todos hacen un papelón para el voto. Saquemos a España adelante», ha zanjado.

Belén Esteban en el podcast de Carlota Corredera / Youtube

Pero su intervención en el podcast de su amiga y compañera durante muchos años ha ido un paso más allá, subiendo de las altas esferas hasta la realeza. En este punto, Belén Esteban ha vuelto a mostrar su apoyo a don Juan Carlos: «Sigo estando con él. Yo creo que el Rey ha hecho cosas mal y también ha hecho cosas buenas. A mí me duele que esté allí solo». Tras esto, la televisiva ha pasado a confesar que conoce a Sus Majestades, Felipe VI y Letizia, algo que ha dejado atónita a Carlota Corredera. «Los conocí en la fiesta de La Razón, he estado con ellos dos veces y conmigo han sido muy educados. Me saludaron y yo a ellos», ha zanjado, confesando ser monárquica a pesar de que reciba críticas en la red. Su próximo plan: mandar una caja de su gazpacho a la Zarzuela.