Belén Estaban y una llamada muy especial en su último polígrafo

Sálvame Deluxe está a punto de llegar a su fin. Ya ha comenzado la cuenta atrás y los colaboradores están preparando las maletas para comenzar una nueva aventura de la mano de Netflix, o así se ha rumoreado los últimos días. Pese a que el futuro es todavía incierto, el fin de una era en Mediaset es ya una realidad, motivo por el que han comenzado las despedidas, dando el pistoletazo de salida con Belén Esteban y su último polígrafo. La de Paracuellos se ha sentado frente a María Patiño y bajo la atenta mirada de Conchita dispuesta a hacer frente a todas las preguntas sin mentir. Y lo ha conseguido.

Pero, antes de empezar, ‘la princesa del pueblo’ ha querido hacer una llamada muy especial. «Aunque el médico te prohíba ver a tu hija porque te pones nerviosa, te lo pasas por el mismísimo…», ha comenzado diciendo la colaboradora a su madre, que no ha dudado en coger la llamada al otro lado del teléfono y entrar en directo en el programa. Esteban ha querido aprovechar la oportunidad para darle las gracias a su progenitora por la paciencia que ha tenido con ella en estos 14 años en antena, haciendo frente a todas las críticas recibidas y a la exposición mediática. En ese momento, la madre de Belén se ha sincerado como nunca dando las gracias a La Fábrica de la Tele por tantos años de entretenimiento de la mano de Sálvame, para después dedicar unas emotivas palabras a cada colaborador del programa. «Yo creo que La Fábrica de la Tele no nos hará la putada de tenernos cinco horas viendo tonterías y gilipolleces», ha sentenciado la progenitora de Esteban, alegando que las personas mayores están acostumbradas a ver el programa y que no quiere que se acabe por nada del mundo.

Pero, dejando a un lado el irrevocable fin del espacio televisivo, la de Paracuellos ha querido dar las gracias a toda la gente que le ha apoyado en esta andadura profesional, dejando claro que esto no se acaba aquí y que vienen infinidad de sorpresas. «Siempre estoy muy orgullosa de mi hija (…) Has sacado a tu hija con unos estudios maravillosos y tienes una hija que es un sol, la pena es que no la conoce la gente…», ha sentenciado su madre, lanzando un dardo encubierto que no ha pasado desapercibido.

Pero la noche no solo ha estado protagonizada por la emoción, sino también por las confesiones. Belén Esteban ha sido clara y ha querido zanjar la polémica que, desde hace semanas, rodea a Anabel Pantoja: ¿quién es su nueva ilusión? Si bien es cierto que ‘la princesa del pueblo’ ha sacado la cara por su amiga en numerosas ocasiones, esta vez la tonadillera se lo podría haber tomado como una traición en toda regla. Después de confesar que la ex superviviente nunca fuel infiel a Yulen, ha soltado la bomba que todo el mundo esperaba: «Lo voy a decir yo. Está con David, sí está con David, tanta tontería ya… ¿Y cuándo Yulen estaba con Aurora no pensabais en la gordi? Anabel, que te dé masajes de la uña de los pies a la cabeza». Unas palabras con las que ha confirmado que la sobrina de Isabel Pantoja vuelve a estar enamorada.