Fue el pasado lunes cuando, tras una filtración al diario El Mundo, Mediaset confirmó la cancelación, el próximo 23 de junio, de Sálvame y todos sus derivos tras catorce años de emisión. Lo hizo a través de un comunicado en el que se oficializó también la entrega de las tardes de Telecinco a Ana Rosa Quintana a partir de septiembre. «Mediaset España comenzará a preparar para la próxima temporada un nuevo programa para las tardes de Telecinco. A partir de septiembre, Ana Rosa Quintana se pondrá al frente de un formato diario de actualidad, que combinará información y entretenimiento», se puede leer al comienzo de la misiva.

«Los programas Sálvame y Deluxe finalizarán sus emisiones en el mes de junio. Tras una larga y exitosa trayectoria en televisión en la que ha acompañado cada tarde a millones de espectadores durante 14 años de emisiones ininterrumpidas, Sálvame se despedirá como uno de los grandes formatos de la pequeña pantalla. Durante los meses de verano, en relevo de Sálvame, Telecinco emitirá en su franja de tarde de lunes a viernes un formato que prepara en colaboración con Cuarzo Producciones (Banijay Iberia) y que presentará Sandra Barneda (47)», concluye.

La decisión, que pilló a muchos desprevenidos, incluso a sus propios responsables, Adrián Madrid y Óscar Cornejo, dueños de La Fábrica de la Tele, ha despertado un sin fin de reacciones en los últimos días entre los usuarios en la red, y también entre los colaboradores del formato que conduce Jorge Javier Vázquez (52). Una de las más sonadas ha sido sin excepción la de Belén Esteban (49). Y es que, muy alejada de las palabras de algunos de sus compañeros de plató y de quienes apuntan a que el fin del formato se debe a una estrategia de renovación de imagen con una televisión más familiar; la Princesa del pueblo -como comúnmente se la conoce en la pequeña pantalla-, cree que se trata de una cuestión política antes que empresarial que podría incluso, tener nombre propio.

«Todo esto es una maniobra política para que la derecha gobierne y yo soy muy leal a mi empresa y una tía que va de frente. No pienso volver a votar a Ayuso, lo tengo claro», fueron las palabras que le dijo Belén a una persona de su confianza según publica El País este sábado.

Esta no es la primera vez que la colaboradora se desmarca de la presidenta de la Comunidad de Madrid y del Partido Popular. Ya el pasado mes de noviembre, en unas declaraciones a un conocido portal digital de nuestro país, afirmó: «Hay cosas que he creído de Ayuso, pero ahora mismo no estoy con ella. Quiero que ayude y quiero que vea las cosas».

Jorge Javier Vázquez aplaude la teoría de Belén Esteban

Las declaraciones de la de Paracuellos del Jarama no han tardado en viralizarse y sido aplaudidas en las últimas horas por centenares de usuarios en Twitter y también, y contra todo pronóstico, por Jorge Javier Vázquez. «Que dice Belén Esteban que después de todo esto no va a votar a Ayuso. No, si al final hay vuelco en las elecciones», ha escrito.