Belén Esteban estalla contra Óscar Puente tras quedar atrapada en el AVE

Belén Esteban ha sido una de las últimas afectadas por la crisis de los trenes en nuestro país, con constantes averías y retrasos, que está provocando un gran malestar entre los viajeros. La colaboradora ha expresado su indignación y su descontento con la situación a través de las redes sociales y se ha mostrado especialmente crítica con el ministro Óscar Puente, a quien se han dirigido todas las miradas desde hace tiempo.

Belén Esteban era una de las pasajeras del tren AVE entre Sevilla y Madrid del domingo 11 de abril y se quedó atrapada en la estación de Santa Justa durante más de dos horas y media, sin posibilidad de volver a la capital. La colaboradora regresaba de la Feria de Abril, donde había pasado unos emotivos días.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Belén Esteban (@belenestebanmenendez)

En un mensaje publicado en su perfil, Belén Esteban ha pedido al ministro que mire por los ciudadanos y las ciudadanas y ha dicho que esta situación es vergonzosa. «Qué vergüenza Renfe. Horas y hora esperando. Primero el apagón, luego el cobre, ahora una avería…¡pero esto qué es!», ha escrito la colaboradora en su perfil, a través de las historias de Instagram.

Muy molesta con la situación, la ex del torero Jesulín de Ubrique ha querido dedicar unas palabras a los trabajadores de Renfe. «Lo siento por los trabajadores de Renfe y seguridad, lo siento por vosotros que dais la cara», ha recalcado Belén, que ha insistido en que la situación es muy grave, sobre todo porque hay niños y gente mayor que no sabe qué hacer porque no se ha dado información.

El mensaje de Belén Esteban por los retrasos. (Foto: Redes sociales)

Los retrasos se debieron a una avería técnica que afectó a varios trenes de larga distancia y provocó retrasos de más de dos horas y media para los viajeros que tenían previsto volver a Madrid desde la capital andaluza. La normalidad en la circulación se restableció en torno a las 20:00 horas, pero de momento el ministro Óscar Puente no ha hecho declaraciones.

Este episodio es uno más de la larga lista de problemas que han afectado al Ministerio de Transportes en las últimas semanas, en especial, a los trenes. Primero el apagón y luego el robo de cobre, que sufrieron, entre otros, Los Morancos. Jorge Cadaval se pronunció sobre esta cuestión en varias intervenciones en televisión, entre ellas, en El programa de Ana Rosa.

Óscar Puente en el Congreso. (Foto: Gtres)

Allí el humorista comentó que habían pasado 12 horas en el tren: «Sabían que la línea no funcionaba bien. A la media hora de estar parados nos dijeron que nos tenían que parar las baterías y nos dejaron a oscuras. Nos hemos pegado unas horas tremendas», recalcó Jorge Cadaval que explicó que intentaron amenizar un poco la situación porque la gente estaba nerviosa.

«Nosotros intentamos amenizar un poquito en medio de tanto caos. La gente estaba asustada. Intentamos que la gente estuviera paciente. Eso es lo único que hemos podido hacer porque lo demás era imposible», recordó el integrante de Los Morancos, que insistió en que no se había proporcionado ningún tipo de información oficial, por lo que los pasajeros no sabían lo que estaba ocurriendo.