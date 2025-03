Belén Esteban desata la locura en Paiporta antes del inicio de las Fallas

Paiporta ha vivido una jornada única este lunes, 17 de marzo. Belén Esteban ha visitado la localidad en plena cuenta atrás para las Fallas 2025. Lo ha hecho para dar cobertura a las fiestas a través de Ni que fuéramos Shhh, marcadas este año por la memoria de las más de 200 personas que fallecieron víctimas de la DANA. Asimismo, Belén ha llevado la ‘F’ de Fabricantes a la falla Sant Antoni i Adjacents, donde pasará a formar parte de su obra y se quemará el miércoles. Con esto último, el programa que se emite en Canal Quickie y TEN cierra una etapa para dar paso al nuevo proyecto, La Osa Producciones Audiovisuales. «El lunes se va a quemar esta ‘F’ de Fabricantes», decía María Patiño el pasado viernes, cuando recordaba que «el lunes termina una etapa»: «Una etapa preciosa que termina y que para ti ha sido importantísima. Comienza la etapa de los osos y termina la de Fabricantes», añadía.

Ha sido alrededor de las 16:00 horas cuando Belén Esteban ha llegado al lugar en el que se encuentra la falla Sant Antoni i Adjacents, desatando con ello la locura. Los fans de la ex colaboradora de Sálvame se han dado cita para verla en vivo, causando un revuelo que ha dejado claro su estatus de princesa del pueblo. Con el inicio de las Fallas a la vista, la visita de Belén Esteban ha sido un torbellino de emociones. Entre selfies, autógrafos y gritos de admiración, Belén Esteban ha conseguido conectar con su público de una manera única y llevar el ambiente a otro nivel, «dejando una huella imborrable en los vecinos de Paiporta», en propias palabras de los allí presentes.

Belén Esteban en Paiporta. (Foto: Gtres)

Belén Esteban no ha ocultado su emoción por formar parte de las Fallas y, con su carácter cercano, ha asegurado, en directo: «Si la gente quiere acercarse a darme un beso, yo encantada. Me sorprende que, con la pena que han pasado, vivan estas fiestas de esta manera, con sus familiares y vecinos. Podemos estar orgullosos de toda la gente que ha venido a ayudar». Además, su participación en el evento ha hecho a sus compañeros en plató bromear sobre la posibilidad de que fuera la de Paracuellos del Jarama la encargada de la cremà del monumento. Algo a lo que Esteban, entre risas, ha respondido: «¿Cómo voy a encender la falla si no sé? Eso mejor que lo hagan los profesionales».