Belén Esteban se reinventa: se arma de coraje para cumplir un reto épico a los 51

Hay quienes prefieren comenzar el año en septiembre, considerándolo como un segundo inicio, una especie de nuevo año lleno de retos y propósitos renovados. Otros se animan a hacerlo en enero, con la típica lista de resoluciones, pero hay quienes, como Belén Esteban, eligen marzo para empezar una nueva etapa. La famosa colaboradora de televisión ha decidido dar un giro a su estilo de vida y se ha sumado al gimnasio, apostando por un enfoque más saludable y enfocado en el autocuidado. Lo primero que ha hecho, nada más empezar su nueva rutina, es compartir su entusiasmo con sus seguidores en redes sociales, subiendo un video en el que muestra su motivación y los cambios que tiene en mente para esta etapa de su vida.

La Patrona, con su energía característica, se sube a la cinta de correr y, por ahora, parece llevar bastante bien su primer día en el gimnasio. Como era de esperar, los comentarios de sus amigos no tardaron en llegar. Anabel Pantoja no pudo resistirse y le escribió: «Te amo», mientras que Javier de Hoyos, su compañero de Ni que fuéramos shhh, la animaba con un «Oleee qué arte».

Parece que Belén está decidida a ponerse en forma, y lo hace con una razón muy clara. En una reciente entrevista con Eva Soriano en su programa Showriano, la colaboradora confesó que su cuerpo había cambiado desde el accidente que sufrió en Sálvame cuando se rompió la tibia y el peroné, que le impidió moverse como le hubiera gustado durante las sesiones de fisioterapia y rehabilitación. «He engordado 14 kilos desde que me rompí la pierna. Me ha crecido el pecho más de dos tallas», dijo.

Belén Esteban pisa por primera vez un gimnasio

«He empezado hoy con bici y cinta y he durado 50 minutos», confesó en su programa. «Es la primera vez en mi vida que me apunto al gimnasio», admitió, mostrando su entusiasmo.

A sus 51 años, Belén sabe que empezar a hacer deporte es un gran paso y está decidida a no dejarlo pasar. Con mallas grises y una sudadera lila, la vimos sonriendo mientras hacía ejercicio en la máquina de correr, dejando claro que dar el primer paso es lo más importante, aunque al principio cueste.

Hacer ejercicio después de los 50 no solo ayuda a mejorar la salud física, sino que también beneficia el bienestar mental. El deporte reduce el riesgo de enfermedades, mejora la movilidad, fortalece los huesos y aumenta la energía. Además, hacer ejercicio nos hace sentir más felices y con más vitalidad. A esta edad, el objetivo no solamente es perder peso, sino sentirse más fuerte y tener una mejor calidad de vida. Por eso, empezar a ejercitarse, aunque sea un reto, es un paso muy positivo para mantenerse saludable y activo a cualquier edad.