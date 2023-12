Belén Cuesta enseña la primera foto de su hija: «Todo está en ella»

Belén Cuesta, ganadora de un Goya por La trinchera infinita, anunció su embarazo con una gran ilusión y acaba de dar la bienvenida a una hija preciosa que le ha hecho sentirse completa. La artista no suele hablar de su vida privada, pero ha hecho una excepción para mostrar la primera fotografía de su bebé. Ha dado a luz a una niña preciosa y muy deseada que le ha hecho totalmente feliz durante esta Navidad.

Después de celebrar su 40 cumpleaños, la intérprete de ser y están exitosas como La casa de papel, Cristo y Rey o Paquita Salas ha ampliado la familia y ahora tiene por delante el papel más importante de su vida: el de madre. Haciendo honor a la sensibilidad que siempre le ha caracterizado, ha publicado un tierno mensaje que demuestra cómo es el momento que está atravesando.

«Las manos más importantes, la revelación del amor, la ternura, esta piel, sus piernas, la belleza, sus ruiditos que poco a poco vamos descifrando, su olor, este sentimiento, este querer. Todo está en ella», ha escrito debajo de una foto del bracito de su hija. La artista se encuentra pletórica y está preparada para exprimir al máximo esta nueva faceta que estará cargada de emociones.

Belén Cuesta, más feliz que nunca gracias a su bebé

Belén Cuesta ha definido a su hija como «la revolución de la vida». En la instantánea que ha compartido podemos ver la manita de la niña, quien va vestida con un body de color beige y tiene el pelo negro igual que su madre. La actriz andaluza está disfrutando de uno de los capítulos más dulces de su biografía, que curiosamente coincide con el inicio de un prometedor 2024.

Belén estará unos meses centrada en su maternidad. En estos momentos es su prioridad y no quiere perderse nada de la bebé. Fue a mediados del pasado septiembre cuando anunció, ante sus más de 800.000 seguidores de Instagram, que estaba embarazada. Lo hizo publicando una fotografía donde presumía de su figura premamá confesando «esta nueva forma me tiene con los pantalones desabrochados y el corazón fuerte de amor como nunca».

Belén Cuesta embarazada / GTRES

Un mes después de este movimiento reveló que estaba esperando una niña. Durante todo este tiempo no ha dejado de lado su brillante trayectoria profesional, a pesar de que se ha tomado sus proyectos con más calma. Hay una persona que ha estado pendiente de todo este proceso, la también actriz Macarena García. Se dejaron ver juntas tomando el aperitivo en el centro de Madrid poco después de que Belén anunciara su embarazo.

Belén Cuesta no pierde su sentido del humor

Belén Cuesta en ‘El Hormiguero’ / Antena 3

Una de las claves para entender el éxito de Belén Cuesta es su característico sentido del humor. Antes de que su bebé llegase al mundo ya había conquistado a su mamá, quién dio una entrevista en El Hormiguero y desveló que sintió al ver la primera ecografía. Según sus palabras, desde el primer momento se dio cuenta de que estaban hechas la una para la otra.

«La he visto y me ha parecido muy guapa y me ha caído muy bien, me ha sonreído nada más verla y he dicho ‘esta persona me cae bien’», declaró la actriz ante Pablo Motos junto a su compañero Ricardo Rodríguez. Visitó el programa con él para promocionar la película que han protagonizado juntos.

Tal y como ella misma explicó, Belén se ha informado mucho para asumir la recta final de su embarazo de la mejor forma posible. Se apuntó a clases de preparto y leyó muchos libros, tantos que descubrió que al 70% de las embarazadas le crecen los pies entre media talla y una talla debido a una hormona. Todo esto se lo explicó Pablo Motos con la mejor de las sonrisas.