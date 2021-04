Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez, reaparece en su cita favorita

Hacía tiempo que Begoña Gómez no se dejaba ver en un plan de ocio. La última vez fue hace 7 meses y el escenario fue el mismo que esta vez. La mujer de Pedro Sánchez es una adicta a la moda, por eso es habitual verla en cada edición de la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid. Si el pasado mes de septiembre estuvo presenciando las propuestas de los diseñadores para la primavera-verano, ahora ha hecho lo propio con la colección otoño-invierno.

La bilbaína ha estado disfrutado del desfile de Pablo Herranz en la pasarela madrileña. Allí ha acudido sola, sin su marido. Tampoco ha querido hacer declaraciones, en su línea, quizá consciente de que muchas preguntas iban a virar hacia un tono político, en un momento un tanto complicado para Sánchez, con el fin del estado de alarma a un mes vista.

Cada aparición de Begoña Gómez en la MBFWM se convierte en una lección de estilo. Esta vez ha demostrado de nuevo su pasión por las últimas tendencias y se ha decantado por un sofisticado look compuesto de chaqueta verde con doble botonadura abrochada, camiseta negra, pantalones palazzo negros y stilettos a juego con su blazer. Su melena rubia con toques oscuros caía por sus hombros dando un aire relajado a su look beauty, si bien es cierto que la mascarilla FFP2 impedía ver con precisión si había usado maquillaje y cuánto.

La última vez que acudió al evento de moda por excelencia en la capital impactó a todos con un look rompedor. Además estrenó peinado, cortándose el flequillo, con ondas rotas, un estilo capilar que a día de hoy sigue manteniendo. Más color le ha dado a su outfit en esta ocasión ya que el pasado mes de septiembre optó por un vestido lady negro de corte midi con escote en pico y falda plisada, que combinó a la perfección con unos llamativos botines blancos.

Begoña Gómez, ¿despedida de su trabajo?

Moda y pasarelas aparte, la esposa de Pedro Sánchez ha sido noticia en las últimas horas por otro motivo. En las redes sociales se extendió el rumor de que había sido cesada de su actividad docente como codirectora de la Cátedra extraordinaria para la Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid. El motivo que se esgrimía era que Begoña Gómez no posee titulación universitaria. Sin embargo, no es así puesto que se trata de un título propio y no una formación reglada, por lo que es la universidad quien fija los criterios para contratar a los docentes. Además, en la página web del máster se especifica el currículo académico de la vasca: Máster en Administración de Empresas (MBA), y acredita tener «más de 20 años de experiencia en Consultoría Estratégica dentro del Tercer Sector e Impacto Social».

Sea como fuere, de lo que no hay ninguna duda es de que las pocas apariciones de Begoña Gómez generan un gran interés por todo lo que la envuelve.