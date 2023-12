El bebé de Ana Obregón, la separación de Chenoa, la caída de Jorge Javier Vázquez y otras sorpresas de 2023

2023 ha sido importante para la prensa del corazón porque han pasado cosas que nadie esperaba y que han dado mucho de que hablar. Por ejemplo, la separación de Chenoa o la caída de Jorge Javier Vázquez. El presentador desapareció de un momento a otro después de la cancelación de Sálvame y no ha vuelto a encontrar su sitio en Telecinco. Sin embargo, nada ha generado tantos comentarios como el nacimiento de Anita Sandra, la nieta de la actriz Ana Obregón. En LOOK hemos hecho un repaso de las noticias más impactantes del año.

Chenoa se separa un año y medio después de casarse

Chenoa con Miguel Sánchez / GTRES

Chenoa y Miguel Sánchez, el discreto urólogo que le robó el corazón, se conocieron hace seis años en una cena organizada por unos amigos en común. A la cantante en seguida le llamó la atención la presencia de Miguel, por eso cambió los carteles para conseguir sentarse a su lado y así nació una bonita historia que parecía ser eterna. Se dieron el ‘sí, quiero’ en una polémica boda que celebraron en Mallorca y cuando todo parecía ir bien el periodista Omar Suárez anunció la triste última hora. Chenoa y Miguel han decidido separarse y los motivos de la ruptura siguen sin estar claros.

El nacimiento de Anita Sandra

Ana Obregón posando en un evento / GTRES

Ana Obregón ha atravesado momentos muy duros, pero nada comparados con la pérdida de su hijo, el querido empresario Aless Lequio. El joven falleció en 2020, con 27 años, a causa de un cáncer llamado sarcoma de Ewing. Se dejó muchos sueños por cumplir, así que su madre no tuvo más remedio que tomar las riendas y alcanzar todas las metas a las que Aless no tuvo tiempo de llegar. Esa es la razón por la que viajó a Estados Unidos y siguió un proceso de gestación subrogada para tener un bebé con el material genético de su primogénito. Este bebé se llama Anita Sandra y se ha convertido en una de las grandes protagonistas de 2023.

El séptimo hijo de Bertín Osborne

Bertín Osborne en una entrega de premios / GTRES

Bertín Osborne también ha llamado la atención durante este 2023. Dentro de unos meses tendrá oportunidad de conocer a su séptimo hijo, fruto de su historia de amor secreta con Gabriela Guillén. La empresaria está teniendo muchos problemas con él e insiste en que no necesita su ayuda porque quiere criar al bebé de forma independiente. Eso sí, ha reconocido que Bertín le mandó dinero durante los primeros meses para pagar sus gastos e intentar ayudarla durante el embarazo. No obstante, Gabriela asegura que Bertín se ha desentendido y está tan dolida que ya no quiere saber nada de él.

La caída de Jorge Javier Vázquez

Jorge Javier Vázquez posando / GTRES

Jorge Javier Vázquez era uno de los presentadores con más presencia en Telecinco, pero Mediaset ha cambiado su línea editorial y ha considerado oportuno dar un giro de 180 grados. Por esa razón han eliminado Sálvame, que fue otra de las grandes noticias de 2023. A partir de ese momento Jorge Javier Vázquez quedó fuera de la empresa y posteriormente le dieron otra oportunidad para conducir Cuentos Chinos, programa que también estaba producido por La Fábrica de la Tele. El catalán no logró conquistar a la audiencia y desde entonces no se sabe nada de él en el mundo televisivo.

Las fotos de genoveva Casanova y Federico de Dinamarca

Genoveva Casanova posando / GTRES

Genoveva Casanova llamó la atención de todos a finales de 2023 debido a unas fotografías que demuestran que disfruta de una bonita amistad con el príncipe heredero de Dinamarca. La mexicana ha emitido un comunicado asegurando que entre ella y Federico de Dinamarca no hay nada más que eso, pero muchos testigos insinúan que no está contando toda la verdad. Estuvieron juntos en el piso que la modelo tiene en el centro de Madrid y las imágenes de muestran que Federico pasó allí la noche.