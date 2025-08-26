Beatriz Trapote, hundida, tras el duro diagnóstico de su padre: "No le pueden operar"
Beatriz Trapote ha desvelado que su padre tiene un cáncer de pulmón
La mujer de Víctor Janeiro ha reaparecido entre lágrimas para compartir el diagnóstico
Beatriz Trapote ha reaparecido entre lágrimas en redes para anunciar que su padre, Eugenio Hernández, padece un cáncer de pulmón a sus 72 años. «Todo empezó el 20 de marzo cuando le ingresaron en Jerez por una neumonía», ha comenzado diciendo en su perfil social.
Muy preocupada por el diagnóstico de su padre
La mujer de Víctor Janeiro, que suele ser un libro abierto a la hora de hablar sobre su vida privada, no ha querido ocultar a su comunidad el duro momento familiar u personal que atraviesa como consecuencia del cáncer que padece su padre: «Quería transmitiros el diagnóstico. Muchos lo intuís, cuando hay una bajada de defensas, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas… Pues ya sabéis. Esa palabra que tanto cuesta digerir, esa palabra que escuchas, porque desgraciadamente cada vez está más presente en la sociedad. Pero tú dices: «Nunca me va a tocar, nunca me va a tocar…». Parece que está muy lejos hasta que llega».
Beatriz Trapote reaparece entre lágrimas para compartir el diagnóstico de su padre. (FOTO: REDES SOCIALES)
La nuera de María José Campanario ha relatado, además, cómo afrontaron el diagnóstico y el tratamiento que el equipo médico ha considerado para su progenitor ya que, al ser «tan grande el tumor», no han podido operarle: «Bueno, pues mis padres estuvieron aquí para el cumple de Brenda, el 10 de marzo, y el día 20 de marzo, que os acordáis, os conté, se puso muy grave, muy malito, lo ingresaron en la UCI, en el hospital de Jerez y parecía que iba a ser neumonía. Bueno, pasó un tiempo hospitalizado, salió y esa neumonía no curaba, no curaba, no curaba… Después de muchas pruebas, lo que había de trasfondo era un tumor en el pulmón (…). Entonces, claro, cuando te dicen la palabra tumor pues puede ser bueno o malo. Hay que analizarlo, hay que biopsiarlo. Han sido meses muy duros y, al final, las pruebas determinaron que era un cáncer de pulmón. Es grande, con lo cual no se puede operar, había que darle inmunoterapia y quimioterapia».
Con la voz entrecortada y entre lágrimas, Beatriz, además, ha contado que en este proceso también han surgido algunas complicaciones que han agravado el estado de salud de su padre, con el que está en permanente contacto, tal y como ha dado cuenta en redes: «Empezó con fiebre, yo llegué el jueves por la tarde noche y el viernes empezó con fiebre. Y es uno de los puntos super importantes, cuando un paciente oncológico tiene fiebre, hay que ir a Urgencias. Así que vieron la analítica, está muy bajito de defensas». Finalmente, no ha dudado en tranquilizar a sus seguidores y mandar un esperanzador mensaje: «Le han hecho dos transfusiones de sangre y bueno, muy positivos de que todo va a salir bien».