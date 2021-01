Bárbara Lennie, actriz 360: cine, teatro y ¿música?

Bárbara Lennie convierte en oro todo lo que toca. La actriz se encuentra en uno de sus mejores momentos a nivel profesional. Su último trabajo, lejos de pasar desapercibido ha hecho que se convierta en el foco de atención. Se trata de su magnético cameo en el nuevo videoclip de C.Tangana, ‘Comerte entera’. Un clip que se estrenó la madrugada del viernes donde se puede ver a la intérprete de ‘El desorden que dejas’ ser la auténtica protagonista junto al cantante. La actriz aparece enfudada en un ‘total look’ de Gucci de su colección otoño-invierno 2020 en un papel de ‘femme fetale’ que ha provocado todo tipo de halagos en redes sociales. «Me flipa», «Pura fantasía», «¡Qué me dices!», «Musa para siempre», «¡Toma ya!», han sido solo algunos de los comentarios que se pueden leer sobre su puesta en escena.

Este nuevo trabajo de Bárbara Lennie se suma a su amplio curriculum. Más de medio millón de reproducciones en las primeras horas ha logrado el artista en el nuevo tema que ha tenido como imagen principal a la actriz. Aunque eso no es todo, porque recientemente hemos podido disfrutar de Lennie en una serie de Netflix que está siendo todo un éxito, donde se metió en la piel de una de las protagonistas, Elvira Ferreriro, conocida como ‘Viruca’. Se trata de ‘El desorden que dejas’, una adaptación de la novela homónima de Carlos Montero publicada en 2016.

En el elenco de actores también se pueden encontrar a Inma Cuesta, Tomas Novas, Roberto Enríquez y al mismísimo Arón Piper. Fue a principios de 2020 cuando vio la luz esta ficción que cuenta con 8 episodios escritos y dirigidos por Carlos Montero junto a Silvia Quer y Roger Gual.

En cuanto a series televisivas, también es conocida por su papel de Leo en ‘Cuenta atrás’, ficción emitida entre 2007 y 2008. En ‘Amar en tiempos revueltos’, Bárbara Lennie tuvo el placer de dar vida a Rosa Fernández en más de 130 episodios. ‘Águila Roja’, ‘Isabel’, ‘El incidente’, ‘Escenario 0’, son solo algunas de las tramas en las que ha participado a lo largo de su carrera desarrollada en el séptimo arte. Sin embargo, también cuenta con una larga lista de títulos en relación al cine.

En 2001 fue cuando hizo su gran debut en el film ‘Más pena que Gloria’ donde interpretó a Gloria. En 2011 se convertía en una ‘chica Almodóvar’ gracias a ‘La piel que habito’ y su personaje de Cristina. ‘El niño’, ‘Contratiempo’, ‘Las furias’, ‘Una especie de familia’, ‘Petra’, ‘Todos lo saben’ y ‘El reino’, también se encuentran entre sus trabajos. No cabe la menor duda que, Bárbara Lennie se ha consagrado como una de las mejores actrices de los últimos tiempos.

Prueba de ellos son las numerosas nominaciones a las que ha estado expuesta a lo largo de todos estos años, pero no solo eso porque Bárbara Lennie ha demostrado que con trabajo y esfuerzo todo se puede conseguir. En 2014, fue nominada en la categoría Mejor interpretación femenina protagonista gracias a ‘Magical Girl’ y se alzó con el Premio Goya. En 2004 estuvo nominada por ‘Obaba’, en 2014 a Mejor interpretación femenina por ‘El niño’ y en 2016 por ‘María y los demás’, aunque no consiguió la victoria, pero sí un gran reconocimiento por parte de sus compañeros de profesión. Sea como fuere, Bárbara Lennie es una mujer todoterreno que no le teme a los desafíos y a sus 36 años ha logrado una carrera brillante dentro de la industria del entretenimiento.