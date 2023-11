Cuando Olivia Valère falleció, en junio de 2022, lo hizo sin dejar testamento. Es por ello que ahora, sus tres hijos, Arnaud, Carinne y Xavier, deben acudir al Juzgado de Primera Instancia número 3 de Marbella para proponer un listado de bienes, tanto inmuebles como muebles que, en su opinión, forman parte de la masa hereditarios de su madre; para que ésta sea repartida después de forma equitativa. «Olivia no dejó testamento. Hay una declaración de herederos abintestato que está hecha y los únicos herederos son sus tres hijos», señaló Emilia Zaballos, la abogada en la que Carinne confió sus intereses legales a varios medios de comunicación tras fallecer la empresaria.

La cita ante la Justicia debió haberse producido el pasado día 25 de octubre. Sin embargo, horas antes de la vista, el acto de formación de inventario se aplazó por motivos que, si bien no han trascendido, por el momento, tendría (y mucho) que ver con los últimos movimientos de Philippe Roger, un famoso abogado, ya retirado, ex marido de la que fuera reina de la noche marbellí. Philippe y ella se conocieron, cabe recordar, en París, y tuvieron un hijo en común, Xavier. Él ya era padre de una hija y Olivia, por su parte, aportaba dos a la relación, Arnaud y Karen.

Olivia Valère en una fiesta en Marbella / Gtres

Según ha trascendido en las últimas horas, Philippe estaría detrás de reclamar todas las pertenencias de Olivia como viudo de la empresaria alegando que antes de morir volvió con ella. «Philippe se ha personado diciendo que había vuelvo con ella y que por eso le corresponde toda su herencia. Estaban separados desde hacía años y no era el viudo. Él dice que volvieron, pero eso solo es demostrable si hubieran ido al juzgado para que esa separación no tuviese validez y no es el caso», asegura Zaballos.

Para salvaguardar su argumento Roger se valdría de un testamento del años 2011 donde, supuestamente, Olivia le deja el usufructo, un derecho real de goce o disfrute de una cosa ajena, por el que alguien puede usar los bienes de otra persona y disfrutar de sus beneficios, con la obligación de conservarlos y cuidarlos como si fueran propios. No obstante, éste no tendría validez, según la abogada, dado que se presentó en Francia y la herencia, por su parte, se está resolviendo en España. «Está intentando hacer valer una nota, de hace muchos años, diciendo que eso era un testamento que dejó hecho. Si fuera un testamento ológrafo, no tiene sentido que lo presente un año después de su muerte. Todo tiene sus plazos. La idea de Olivia era que, en vida, ya le había dado cosas y bienes. Que ya tenía bastante», explica.

Philippe Roger y Olivia Valère en un photocall en Marbella / Gtres

Sea como fuere, lo cierto es que con este nuevo revés, la herencia de Olivia Valère tardará más en repartirse. Por el momento, desde Zaballos Abogados afirman que han presentado un recurso para que no tengan a Philippe Roger como personado.

El listado de bienes de Olivia Valère

Entre los bienes más preciados de Olivia Valère que están ahora en el aire, sin propietario, destacan varios inmuebles en España y en Portugal; así como un apartamento en París. Además, se incluyen aquí joyas como los dieciséis anillos de rubíes, zafiros y diamantes de los que Valère presumía en sus múltiples apariciones ante los medios de comunicación; varias obras de artes del artista estadounidense, Robert Silvers, que la empresaria logró coleccionar; relojes y colgantes de algunas de las mayores firmas de alta joyería; y un sinfín de bolsos de lujo y abrigos de pieles.