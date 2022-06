Día triste para el entorno de Olivia Valére. La empresaria fallecía este jueves en París a los 75 años a consecuencia del cáncer de estómago que padecía desde hacía un año. Debido al deterioro por la enfermedad que se ha cobrado su vida fue trasladada a la capital francesa. Hasta el último segundo estuvo rodeada de sus hijos, quienes se han quedado completamente devastados por el fatal desenlace.

Una de las primeras en reaccionar a su muerte ha sido la periodista Rosa Villacastín. «Estoy desolada. Ha muerto Olivia Valere en su casa de París. Era todo vitalidad. La conocí nada más llegar a Marbella. Hemos pasado tantos buenos ratos… Estoy desolada….», escribía en su cuenta de Twitter.

Ana Obregón, que tampoco atraviesa una de las mejores épocas de su vida desde el triste fallecimiento de su hijo, Álex Lequio, a consecuencia también de un cáncer, no ha dudado en homenajear a Valère a través de sus redes sociales. Con una fotografía en la que aparece con ella y junto a su expareja, Alessandro Lecquio, la presentadora lamentaba su muerte.

La empresaria marbellí Olivia Valère ha muerto a los 75 años y Terelu Campos le ha dedicado unas bonitas palabras #yoveosálvame https://t.co/YvhqcvU1iY — Sálvame Oficial (@salvameoficial) June 9, 2022

Durante la emisión de Sálvame, Terelu Campos que era quien estaba presentando el espacio, muy emocionada recordó su relación con Valeria. “Yo siento muchísimo la muerte de Olivia, la vida me la puso en el camino y hemos estado juntas mucho tiempo […] He hecho reportajes en su casa, he comido en su casa, he estado con su familia…», explicaba. La hija de María Teresa Campos finalizaba su discurso mandando “un beso a sus tres hijos”.

Mar Segura, quien coincidió con la empresaria en el reality de Mujeres ricas, se ha sumado a esta cadena de concolencias a través de su perfil de Instagram. «Sin palabras para describir a Olivia Valere. De las mejores compañeras que he tenido en TV. Humana, generosa, humilde, trabajadora, profesional, divertida, amiga de verdad. Hoy se nos ha ido una gran persona con la que tuve el placer de compartir muchos programas de televisión», indicaba desolada.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mar Segura (@marsegura2014)

Reina de la noche marbellí

Olivia Valère ha sido enterrada en Marbella. Sus familiares y amigos, están «con el corazón roto», ha revelado en una misiva. Si bien el sepelio iba a ser a primera hora de la mañana se ha retrasado unas horas. De esta manera, sus restos mortales descansarán en la ciudad que la vio crecer y cosechar innumerables éxitos. Es necesario recordar que, Olivia fue una de las primeras mujeres en hacerse un nombre en el ámbito del ocio nocturno. Abrió su primer local en París en la década de los 80 y más tarde probó suerte en España junto a si gran amiga, la cantante Kimera.