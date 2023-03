La atrevida propuesta sexual de Cicciolina a Putin para alcanzar la paz

Ha pasado ya más de un año desde que comenzó la invasión rusa de Ucrania, causando así un episodio bélico que aún no ha finalizado y que ha supuesto un verdadero problema en prácticamente todos los rincones del planeta. Sin embargo, Putin no parece estar dispuesto a ceder en sus convicciones, razón por la que rostros conocidos como el de Elena Anna Staller, más conocida como Cicciolina, se han atrevido a intentar «mediar» con el político ruso para que acabe con la masacre.

A través de una entrevista que ya es vox pópuli, la actriz pornográfica no ha tenido reparo en hablar sobre su búsqueda por la paz, para la cual ha dejado sobre la mesa una propuesta un tanto inesperada: «Estoy en contra de las guerras. Mi lema es ‘paz, amor, no a la guerra’. Si Putin firma un acuerdo de paz, yo le ofrezco una noche de sexo conmigo», comenzaba explicando, dejando entrever que está dispuesta a mantener relaciones con el líder del partido político Rusia Unida si éste pone punto final a su guerra con Ucrania.

Así lo contaba ella misma a través de una charla para El País en la que ha también ha hecho referencia a su pasado vinculado al orden sociopolítico mundial, por el cual su vida corrió grandes riesgos. Y es que, después de dejar su hogar cuando aún era una niña para trabajar de camarera en un hotel de Hungría, fue reclutada por los servicios secretos para participar en el espionaje a políticos y empresarios de los Estados Unidos: «Fue durante un tiempo breve, pero el riesgo para mi vida fue grande», asumía, habiendo sido después elegida diputada al Parlamento italiano por el Partido Radical, ya siendo conocida prácticamente en todos los rincones del planeta por trayectoria vinculada a la pornografía.

Sin embargo, cabe destacar que no es la primera vez que ofrece sexo a un personaje polémico del panorama internacional. Antes de que tuviera lugar la guerra del Golfo, el mito erótico lanzó un mensaje a nada más y nada menos que Sadam Husein en el que estaba dispuesta a tener una noche de sexo con él a cambio de la paz en la zona bélica, y posteriormente también hizo lo propio con Osama bin Laden, aunque sin mucho éxito. Una serie de movimientos que han sido criticados por algunos de sus seguidores y que ella misma ha querido aclarar para el medio citado sin considerarse en ningún momento un objeto sexual que haya sido utilizado por el sexo masculino: «Me he sentido feminista porque he usado el sexo como un juego y en todo caso he sido yo quien ha usado a los hombres (…) Lo peor de mi carrera ha sido que algunos hombres solo me han usado para sus negocios, para hacerse ricos», contaba, visiblemente apenada aunque orgullosa de haber salido adelante por su propio esfuerzo.