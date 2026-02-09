Así es la vida personal de Jorge Azcón: con un padre futbolista y un don para cocinar paella

El pasado domingo, 8 de febrero, más de un millón de aragoneses fueron llamados a las urnas para elegir al nuevo presidente de la comunidad autónoma. Jorge Azcón, candidato del PP, se presentó con el objetivo de mantenerse en la presidencia y lograr una legislatura sin el apoyo de ningún otro partido. Sin embargo, aunque ha vuelto a ser el más votado por los ciudadanos de la zona, lo cierto es que ha perdido dos escaños y no ha logrado frenar la imparable subida de Vox. Sin duda, se podría interpretar como una victoria con unos resultados no esperados que ha generado un gran interés por conocer la vida personal del político reelegido.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jorge Azcón (@jorgeazcon)

Jorge Azcón (52) nació el 21 de noviembre de 1973 en Zaragoza. Es el pequeño de cinco hermanos, nacidos fruto del matrimonio formado por Amanda Navarro y Julio Azcón — jugador de fútbol conocido principalmente por su fichaje durante cuatro temporadas en el Real Zaragoza— . Estudió en los colegios de Teresianas del Pilar y Juan de Lanuza y, posteriormente, se licenció en Derecho por la Universidad de Zaragoza. Fue precisamente durante esta etapa universitaria cuando se afilió a las Nuevas Generaciones del Partido Popular y comenzó su carrera política.

Aunque nunca se dedicó a la abogacía, a finales de los años 90 asumió responsabilidades orgánicas dentro del Partido Popular y en el año 2000 dio el salto como concejal delegado en el Ayuntamiento de Zaragoza. En 2007, el candidato a la alcaldía era Domingo Buesa, una decisión que obligó a Azcón a apartarse de la vida política y dedicarse a la empresa privada, concretamente a una promotora de vivienda protegida. Cuatro años después regresó a la política como portavoz de Economía y Hacienda y más tarde, se convirtió en portavoz del Grupo Municipal Popular. En 2019 fue elegido como alcalde de Zaragoza, cargo que ocupó hasta 2023. Fue ese año cuando asumió la presidencia del Gobierno de Aragón, un puesto que ha logrado mantener en estas últimas elecciones y por el que percibió, según varios medios, un sueldo de 96.013,32 euros brutos anuales en 2025.

Jorge Azcón. (Foto: Gtres)

En cuanto a su faceta más íntima, Jorge Azcón es definido por su entorno más cercano como una persona muy familiar. Es por ello por lo que podría decirse que el fallecimiento de su hermano mayor, Quino, ha sido uno de los golpes más duros de su vida. Según lo trascendido, padecía una enfermedad que finalmente le arrebató la vida con tan solo 50 años. «Somos cinco hermanos, uno murió, pero siempre seremos cinco hermanos», apuntó en una entrevista concedida a El Mundo. Fue precisamente a este periódico a quien también habló largo y tendido sobre su matrimonio con Ana Belén Blasco, la mujer con la que lleva casado más de dos décadas. Se conocieron en una fiesta de fin de carrera gracias a un amigo en común y, desde entonces, no se han vuelto a separar. En 2002 pasaron por el altar y tan solo tres años después nació su primera hija, a quien decidieron llamar Belén. Más tarde, dieron la bienvenida a Jorge, su segundo hijo en común.

Ana Belén Blasco y Jorge Azcón en la boda de José Luis Martínez Almeida y Teresa Urquijo. (Foto: Gtres)

Por otro lado, entre sus aficiones se encuentra el esquí, los toros y la cocina. De hecho, dentro de este último, la paella es su plato estrella, tal y como ha desvelado él mismo a través de sus redes sociales.