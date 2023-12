Así son las navidades de Elsa Pataky y Chris Hemsworth

Elsa Pataky pasará un año más las navidades lejos de España. Desde 2015, la actriz madrileña reside con su marido, Chris Hemsworth, y sus tres hijos en Australia. Esta última semana, Elsa ha vuelto a nuestro país para visitar a su familia y cumplir con algunos compromisos publicitarios. Entre ellos, se reencontró con algunos amigos y compañeros de profesión con los que coincidió en Al salir de clase y con los que continúa manteniendo un vínculo especial.

La actriz de Fast and Furious, el pasado 27 de noviembre, fue una de las grandes protagonistas de los Premios Woman, donde fue galardonada por su proyección internacional, un evento que tuvo lugar en El Casino de Madrid. «Venir a España y que te den un premio es un orgullo, se lo dedico a todas las mujeres que persiguen sus sueños y les digo que no se rindan. Todo cuesta, pero el hecho es no rendirse nunca y seguir adelante persigas lo que persigas y según los retos que te pongas en la vida», se emocionaba al afirmar que la clave de su éxito ha sido emocionarse con aquello que haces y “no frustrarse», confesaba Elsa Pataky muy feliz de regresar al país que la ha visto crecer.

Elsa Pataky y Chris Hemsworth en un evento / Gtres

Unas navidades en bañador

Con la navidad a escasas semanas, Elsa Pataky quiso contar de qué forma las pasaba al otro lado del continente: «Allí todo se vive diferente. Primero es verano, que choca muchísimo; la gente va a la playa, barbacoa. Todo lo que yo he crecido, las castañas, los abrigos, el frío, las luces, todo eso no hay tanto, no hay tanta tradición», confesaba Elsa Pataky sobre cómo vive estas fechas con su marido y sus hijos en Australia. «Yo he crecido con las castañas, los abrigos, el frío, las luces, de todo eso no hay tanto, no hay tanta tradición”, señalaba.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Elsa Pataky (@elsapataky)

No obstante, la actriz se encarga de continuar manteniendo algunas de las tradiciones típicas de España: «La hacemos especial. Impongo el vestirse para Nochebuena y Navidad, hay que arreglarse, no vale bañador y pongo la mesa bonita. Me gusta conservar las tradiciones», revelaba y además confirmaba que siempre despide el año cumpliendo con la tradición de comerse las uvas mientras ve las Campanadas de nuestro país.

Sus planes de regreso a España

A pesar de llevar más de ocho años viviendo en Australia, Elsa Pataky echa de menos muchas cosas: «La forma de vida, la pasión de la gente, la alegría, la energía, la comida, no sé (…) Pero venimos muchísimo, a mis hijos les encanta venir y Chris ha mejorado un poquito su español», confesaba la mujer de Chris Hemsworth. A pesar de ello, su regreso a España, es algo que aún no se ha planteado, ya que por ahora se encuentra muy feliz viviendo en el continente Austriaco: «Me he acostumbrado a vivir en un ambiente, mis hijos y mi familia en plena naturaleza. Es difícil, sería un cambio muy radical para ellos y a mi me conecta más, el océano, el mar, ese tipo de vida… más que la ciudad», terminaba diciendo la actriz.