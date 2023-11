Elsa Pataky desvela por qué no podría volver a vivir en España

Elsa Pataky ha regresado a España (por una semana) para cumplir con diferentes compromisos profesionales, entre los que destaca el rodaje de un spot, entre muchos otros. Sin ir más lejos, la pasada noche, aprovechando su estancia en su país natal, la actriz acudió, en calidad de invitada, a los Premios Woman, donde se mostró encantada de haber sido una de las galardonadas de la noche. «Yo quería dedicárselo a todas las mujeres que persiguen su sueño, para que no se rindan», decía. Pero lo cierto es que España aguarda mucho significado para Elsa y es que, tal y como ella misma asegura, volver a su tierra natal también es sinónimo de reencontrarse con los suyos.

Elsa Pataky en los Premios Woman 2023/ Gtres

Aunque reconoce que en Australia está muy feliz junto a su marido, Chris Hemsworth, y sus hijos, también confiesa que echa mucho de menos las costumbres de nuestro país. «Echo mucho de menos la forma de vida, la pasión de la gente, la alegría, la energía, la comida…», señalaba. No obstante, aunque siempre será ‘su hogar’, confiesa que cree que no volvería a vivir en él: «Tanto yo, como mis hijos y mi familia estamos acostumbrados a vivir en plena naturaleza, entonces es difícil. Sería un cambio muy radical para ellos». Continuaba argumentando que además de su familia, ella misma siente una conexión muy especial con el océano y el mar, algo que deja completamente desbancada la idea de vivir en una ciudad, ya que el estilo de vida es muy diferente en ambos sitios.

Elsa Pataky en los Premios Woman 2023/ Gtres

Estas palabras llegan tan solo un mes antes de la Navidad, unas fechas en las que Elsa y su familia podrían aprovechar para volver a España pero, de acuerdo con sus últimas declaraciones, en esta ocasión han decidido quedarse en Australia, país donde dichas fiestas se celebran de una manera muy distinta, principalmente porque la estación en la que se vive es en verano. «La gente va a la playa, hace barbacoas… muy diferente a las castañas, el frío las luces…», comentaba.

Sin embargo, aunque se ha mostrado encantada con su nueva vida, asentada a miles de kilómetros de su país natal, Elsa Pataky ha manifestado que ella impone algunas normas en su casa durante esos días festivos que siguen ligadas a las tradiciones españolas: «Hay que arreglarse. No vale el bañador. Y pongo la mesa bonita porque me gusta conservar las tradiciones», decía. Además, añadía que no había ningún año que no viera las típicas campanadas. La llegada del Año Nuevo es sinónimo, para muchos, de deseos y buenas presagias y la intérprete ha desvelado frente a las cámaras que a día de hoy, no desea nada en especial para su vida, dejando entrever que vive un momento pleno tanto profesional como personalmente. «Para la vida es mejor no pedir mucho. Dejarte llevar y que te sorprenda cada día», concluía.