5 total look de Zara para olvidarte del típico vestido en tus cenas de Navidad

El típico vestido en tus cenas de Navidad ha pasado a la historia, te proponemos 5 total look de Zara para ganar en comodidad y elegancia. Si no eres de vestidos o quieres apostar por un conjunto con el que te sientas más segura y calentita, ante la bajada de temperaturas que nos espera, zara tiene la solución. Puedes crear unos look low cost perfectos para tus cenas de Navidad por muy poco dinero. Podrás aprovecharlos después para los días de oficina o todo aquello que necesites, son prendas de buena calidad y de lo más favorecedora. Toma nota de cómo crear un total look ideal para tus cenas de Navidad con el sello de Zara.

Zara se prepara para tus cenas de Navidad

Las prendas de esta nueva colección de Zara te preparan para una Navidad a tu manera. Puedes adaptarlas según te convengan y darles a tus looks el estilo que desees. Tú haces la prenda y no al revés, jugando con una gama de colores y de texturas que se convierten en lujosas y elegantes.

Los brillos están permitidos. Son días en los que vas a aprovechar las prendas con brillos que tienes en casa. Puedes rescatar algún top o blusa y mezclarla con alguno de estos básicos de Zara.

El negro siempre es una apuesta segura. Podrás lucirte de la mano de un tipo de pieza que te funcionará siempre.

Esta temporada los metalizados vuelven con mucha fuerza. Volvemos a unos años 90 en patrones y complementos marcados por estos tonos.

5 total look de Zara para cenas de Navidad

Este pantalón satinado puede crear cualquier look festivo. Al ser metalizado su mejor aliado será un top negro o incluso rojo o blanco. Todo vale con una prenda que cuesta solo 35 euros y siempre queda bien.

Una falda midi satinada para combinar con un jersey de punto o con un top de lentejuelas. Las posibilidades de esta falda que cuesta solo 25 euros y es de un color negro brillante muy elegante son enormes.

Posiblemente el pantalón de lentejuelas más favorecedor de todos. Vas a conseguir llevar un tipo de prenda con la que seguro que te sentirás cómoda. Son elásticos, acampanados y ofrecen ese toque brillante que queremos ver llegar. Es de terciopelo con lo cual, en directo es espectacular y parece que valga mucho más dinero que estos 35 euros que cuesta.

Si quieres invertir en un traje para esta y todas las Navidades que están por llegar, Zara tiene este dos piezas que ha sido creado para momentos especiales de invierno. Es de terciopelo por lo que ya vemos que se trata de un tejido lujoso. El color azul noche nos trasladará a esas cenas con amigos o familiares en las que queremos llegar bien abrigadas y cómodas.

Podemos usar la americana y el pantalón por separado. La americana para la oficina o una reunión importante o entrevista de trabajo es una magnífica inversión que cuesta 99 euros. El pantalón tiene un precio de 49 euros y es igualmente una buena opción para estos días de celebraciones.

Esta es una pequeña muestra de la colección de fiesta de Zara, tiene una gran variedad de prendas y complementos esperándonos para estos días que están por llegar. Dependiendo del presupuesto y sin necesidad de recurrir al típico vestido, las posibilidades son enormes. Dile adiós a las prendas de siempre y saluda a unos trajes de terciopelo o pantalones con brillos que son un sueño hecho realidad.