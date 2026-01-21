Así ha sido la despedida histórica de Valentino Garavani en el corazón de Roma

Roma ha despertado hoy con un aire distinto. No hay pasarela, ni focos, ni música de desfile. Solo un silencio elegante que acompaña la despedida de Valentino Garavani, el creador que convirtió el rojo en un sello universal y que falleció el lunes a los 93 años en su casa de la capital italiana, rodeado de su círculo más cercano.

Este 21 de enero abre la capilla ardiente en un lugar cargado de historia personal y creativa: el Palazzo Gabrielli-Mignanelli, en la Piazza Mignanelli. Allí, donde durante décadas se levantó el corazón de su maison, la moda se detiene para rendir homenaje a uno de sus grandes arquitectos. Aunque aún no han trascendido imágenes oficiales del interior, LOOK ha hablado con el entorno de Naty Abascal, que ya organiza su viaje a Roma para despedirse del diseñador con el que compartió amistades, desfiles y alfombras rojas durante años.

Su socio, Giancarlo Giammetti, ha sido el primero en llegar. (Foto: Gtres)

El edificio renacentista del siglo XVI, hoy sede cultural de la Fundación Valentino Garavani y Giancarlo Giammetti, se ha transformado en un espacio de recogimiento. La escena es sobria y simbólica a la vez: rosas blancas, luz natural entrando por los ventanales y una selección de música clásica que acompaña el paso lento de quienes cruzan la puerta. Bach, Schubert, Mozart y Fauré ha marcado el ritmo de una despedida que parece más un acto de contemplación que un evento social.

El primero en llegar ha sido Giancarlo Giammetti, socio y compañero de vida profesional del modista durante más de medio siglo. Visiblemente emocionado, recordó ante los medios que ese palacio no solo fue un lugar de trabajo, sino el punto de partida de una aventura que llevó la moda italiana a conquistar las grandes capitales del mundo.

El féretro cruza el umbral de su casa creativa. (Foto: Gtres)

A lo largo de la mañana, el entorno se ha llenado de rostros conocidos del universo creativo e institucional. Entre ellos, Alessandro Michele, actual director creativo de la firma, y Maria Grazia Chiuri, una de las figuras clave en la evolución estética de la casa. También han acudido representantes del Ayuntamiento de Roma y miembros del Gobierno italiano, subrayando la dimensión cultural y simbólica que tuvo Valentino para el país.

Uno de los momentos más comentados ha sido la llegada de Bruce Hoeksema, expareja del diseñador y exejecutivo de la firma, que apenas pudo ocultar su emoción ante las cámaras. Con la voz entrecortada, resumió su estado en una sola frase antes de entrar al recinto: «Estoy devastado».

Giancarlo Giammetti, Micaela Calabresi Marconi y Vernon Bruce Hoeksema en la capilla ardiente de Valentino. (Foto: Gtres)

En el interior, el féretro descansa rodeado de flores blancas, un gesto cargado de significado. El blanco y el legendario rojo Valentino fueron los dos tonos que definieron su universo creativo: uno asociado a la pureza de las líneas clásicas, el otro al poder y la teatralidad que vistieron a reinas, actrices y primeras damas en alfombras rojas de todo el planeta.

Giancarlo Giammetti emocionado. (Foto: Gtres)

La capilla ardiente permanecerá abierta durante el día de hoy y continuará mañana para quienes quieran rendir su último homenaje. El viernes, la despedida se trasladará a la Basílica de Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, donde se celebrará el funeral que reunirá a personalidades de la moda, la cultura y la sociedad internacional.