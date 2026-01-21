Naty Abascal volará hasta Roma para despedir a Valentino Garavani, tal y como ha podido saber LOOK en exclusiva. La socialité, reconocida como la gran musa española del diseñador de alta costura, se encontraba fuera del país cuando se conoció la muerte del genio de la moda italiana. Este medio ha podido conocer que la modelo no estará sola en la despedida de su íntimo amigo, sino que estará acompañada por su primogénito, Rafael Medina y previsiblemente por su nuera, Laura Vecino. Por el momento se desconoce si el pequeño de sus hijos, Luis Medina, acudirá o no al funeral del modisto. Asimismo, el entorno de Naty Abascal desliza a LOOK que ya está regresando de su viaje para acudir a Roma, donde podrá despedir a Valentino.

A punto de viajar hasta la ciudad donde se despedirá al maestro de la moda, Abascal ha aparecido en redes sociales para rendir homenaje a su amigo a través de unas líneas de lo más emotivas. «Hoy el corazón pesa más que nunca. Querido Valentino, se va un genio irrepetible. Gracias por tantos años de amistad, de conversaciones, de risa, de complicidad y de amor compartido. Gracias por haber elevado la moda a la categoría de arte eterno», desliza. Además, la socialité ha subrayado que siempre ha «admirado su obra, ha respetado su arte» y ha «celebrado cada una de sus creaciones, hechas con pasión, rigor y elegancia».

Naty Abascal y Valentino en un evento. (Foto: Gtres)

Todos los detalles del funeral de Valentino al que acudirá Naty Abascal

El próximo viernes a las 11:00 horas, tendrá lugar en la Basílica Santa María de los Ángeles y de los Mártires, en la Piazza della Repubblica de la ciudad de las ruinas el último adiós a Valentino. Sin embargo, desde este 21 de enero hasta mañana en horario de 11:00 a 18:00 horas, el féretro -que contiene una rosa roja, el color que defendió el diseñador de moda hasta su último aliento- será velado en una capilla ardiente que se ha instalado en la Piazza Mignanelli, frente al Palazzo Valentino.

Naty Abascal y Valentino. (Foto: Gtres)

Por este edificio histórico ya han pasado algunas instituciones importantes de Italia, como Roberto Gualtieri, alcalde de Roma, que no ha dudado en deshacerse en halagos sobre el histórico legado que el modisto deja en la ciudad de las ruinas. «Valentino encarnó Roma, se inspiró en Roma y llevó Roma al mundo. Tenía una personalidad destacada en la moda, pero también en el arte. La ciudad deberá recordarlo como merece, le estamos inmensamente agradecidos», ha dicho el edil.

Así ha sido la llegada del féretro de Valentino a la capilla ardiente. (Fotos: Gtres)

Visiblemente conmocionados, a la capilla ardiente también han asistido Giancarlo Giammetti, Micaela Calabresi Marconi y Vernon Bruce, que no han podido ocultar las lágrimas en la llegada del féretro donde descansan los restos mortales del maestro de la moda italiana. Como no podía ser de otra manera, al velatorio también ha acudido Alessandro Michele, director creativo de Valentino, al que ha definido como «un ser humano amable e irónico».