Las Adidas que llevan las expertas en moda este 2026

Las zapatillas han dejado de ser un mero complemento funcional para convertirse en una pieza estructural del armario contemporáneo. Hoy no solo acompañan un look: lo definen, lo equilibran y, en muchos casos, lo elevan. En plena consolidación del lujo silencioso, Adidas vuelve a demostrar que su archivo histórico sigue siendo una de las fuentes más sólidas de inspiración para la moda actual. Esta temporada, tres modelos destacan por encima del resto.

Tres siluetas con orígenes deportivos muy distintos, reinterpretadas en una paleta de tonos tierra y marrones que se consolida como uno de los colores clave de 2026.

Adidas SL 72, Samba y Spezial.

Más allá de la tendencia, lo que une a estos diseños es una idea clara de estilo: líneas depuradas, materiales clásicos y una estética que huye del exceso para apostar por la durabilidad, la coherencia y la elegancia sin esfuerzo.

SL 72: discretas, elegantes y muy fáciles de combinar

Las SL 72 nacieron a principios de los años 70 como zapatillas de running. De hecho, su nombre hace referencia a los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972, un momento clave para Adidas. Fueron diseñadas para correr, por eso son finas, ligeras y con una silueta muy estilizada. Hoy se han reinterpretado para el uso diario, pero conservan ese aire deportivo y elegante que las hace tan fáciles de llevar.

Una publicación compartida de MARIA POMBO (@mariapombo)

Quedan especialmente bien con pantalones rectos, vaqueros clásicos, prendas de lino o vestidos fluidos. También funcionan mucho con looks en un solo color o tonos claros. Son ese tipo de zapatilla que hace que el conjunto se vea más cuidado sin esfuerzo.

Samba: la apuesta segura para todo

Las Samba son uno de los modelos más antiguos de Adidas. Aparecieron en los años 50 y estaban pensadas originalmente para jugar al fútbol en superficies duras y resbaladizas. Con el tiempo pasaron del deporte a la calle y se convirtieron en un icono urbano. Su diseño sencillo y reconocible explica por qué siguen funcionando décadas después y por qué combinan con casi todo.

Una publicación compartida por INBOX Store (@inboxuruguay)

Puedes llevarlas con vaqueros, trajes relajados, faldas midi o incluso con ropa más arreglada. En tonos marrones, resultan más elegantes y menos deportivas, lo que las hace perfectas para el día a día. Si no quieres pensar demasiado qué ponerte, esta es la opción más fácil.

Spezial: para quienes buscan algo distinto

Las Spezial tienen más personalidad. Son un poco más contundentes y con un aire más retro. No se ven tanto como las Samba, lo que las hace especiales. Se crearon en los años 70 y 80 como zapatillas pensadas para deportes de interior, especialmente el balonmano. Su suela y su estructura eran más robustas, lo que les daba más estabilidad.

Ana Boyer con las Adidas Spezial. (Foto: Redes Sociales)

Funcionan muy bien con pantalones anchos, looks oversize, sudaderas o conjuntos de estilo noventero. También quedan bien si quieres darle un toque más informal a un look sencillo. Son perfectas si te gusta vestir cómoda pero con carácter.