Así han comenzado el año los Janeiro tras salir a la luz la noticia bomba del clan

Pese a ser una de las familias más mediáticas de la crónica social, el embarazo de María José Campanario ha provocado que los Janeiro vuelvan a ocupar un papel protagonista en el panorama actual.

La odontóloga y su marido, Jesulín de Ubrique, anunciaron que esperan su tercer hijo en común el pasado mes de diciembre y desde ese preciso momento hicieron que la buena nueva se convirtiese en una de las noticias más destacadas del año. Nadie lo esperaba, incluso era algo difícil de imaginar teniendo en cuenta la avanzada edad de los protagonistas. No obstante, ellos se encuentran felices, ilusionados y deseosos de dar la bienvenida a un bebé, cuyo sexo por el momento se desconoce.

Sabemos que estas navidades han cobrado una especial relevancia para ellos por todo lo acontecido en las últimas semanas, pero lo cierto es que todavía sigue siendo un auténtico misterio quiénes se han juntado en estas fechas tan señaladas. Los únicos que han reaparecido frente a las cámaras han sido Jesulín y su hermana, Carmen Janeiro, que fueron vistos en fin de año rondando por Ambiciones.

Las cámaras de Gtres fueron las encargadas de inmortalizar la salida del maestro de la finca familiar, así como la posterior llegada de Carmen al mencionado lugar. Sus apariciones fueron por separado, pero ambos decidieron adoptar la misma actitud, un absoluto hermetismo difícil de paliar al que parece que van a recurrir con asiduidad a lo largo de este 2022.

Montado en su vehículo particular, el torero abandonó Ambiciones no sin antes saludar a la prensa levantando la mano. Sin embargo, pese a su simpatía, esquivó las preguntas de los reporteros para así no tener que dar detalles de cómo se encuentra su mujer en pleno proceso de gestación, ni de cómo tenían pensado celebrar el festivo día de Nochevieja.

Lejos de querer acabar con la técnica infalible de su hermano, Carmen recurrió a su carácter más esquivo con los medios de comunicación. Hacía tiempo que no se la veía por la finca familiar y quizá su regreso fue el causante de la estremecedora sonrisa que lució en su entrada a la propiedad. La única chica del clan accedió en su coche y con la notable ausencia de Luis Masaveu. Hace tiempo que empezaron a circular los rumores de ruptura entre la pareja y, aunque se trata de algo que ellos nunca han llegado a confirmar, este solitario regreso de Carmen a Ambiciones sustenta una idea que cada vez suena con más fuerza.

Sus respectivas reapariciones han dejado entrever que los Janeiro se juntaron el día de Nochevieja para despedir un año de mucha polémica y para dar la bienvenida a un 2022 en el que se prevé que la suerte y las buenas noticias los van a acompañar.

Todo apunta a que todos los miembros del clan están un momento especialmente dulce de sus vidas, pero nada que ver con el que se encuentran atravesando Jesulín de Ubrique y María José Campanario. Quizá ellos hayan sido dos de las pocas personas que hayan despedido un convulso año con una gran sonrisa. En su caso, provocada por el embarazo y por la victoria judicial de la odontóloga a Facebook.

Será el próximo mes de julio cuando el matrimonio de la bienvenida a un bebé, que está previsto que nazca dos semanas antes de que la pareja celebre su 20 aniversario de boda. Será el tercer hijo de la catalana y el cuarto para el torero, pero tal y como ellos mismos confesaron al anunciar la buena nueva, le reciben como un auténtico regalo: “ha sido una gran y maravillosa sorpresa” “totalmente inesperado, pero una bendición”.