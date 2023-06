Ana María Aldón (45) parece otra. Nada queda de aquella mujer recatada y celosa para con su vida íntima, ni de la esposa de José Ortega Cano (69) y madre del menor de los hijos del diestro. Pues desde que anunciara su separación del padre de Gloria Camila (27), la gaditana ha sorprendido con anécdotas y vivencias, sobre todo sexuales, que han dejado boquiabiertos a más de uno. Sin ir más lejos, durante su segunda etapa en Supervivientes como fantasma del pasado, Ana María Aldón se ha soltado de nuevo la corta pero existente melena, y confesado cuál es su mayor deseo a su vuelta a España: un arsenal de juguetes sexuales.

Ha sido durante una conversación con los concursantes del formato de Telecinco, en la que desvelaban echar mucho de menos el sexo, cuando la diseñadora ha explicado lo mucho que ha cambiado su vida en este sentido desde su participación en el mismo reality en 2020, y nueva soltería. «Hay ganas de mamoneo, de un pin que pan, de salir, de ligotear, si yo saldría de fiesta solamente con mi novio, con lo que bien que me lo paso (…) Hay muchas anécdotas, podría escribir un libro. A mí el cuerpo me pide salsa, yo ya estoy en bachata número 5», comenzaba diciendo Jonan Wiergo (25). «Que tú me contaras que hacer trío con tu pareja (…) mi cabeza explotó como una palomita. Dije, ¿Qué? Aquí tienes las dos caras de la moneda, yo soltera, que no sola, y él, tríos», le contestaba Adara (30).

«Yo cuando salí de mi edición me propusieron promocionar un tipo de juguetes y dije que no. ¿Yo? Ahora si llego a España…que me traigan un arsenal», confesaba entonces la ex de Ortega Cano. «Lo quemé en dos días, porque Luis Rollán me dijo que era acuático, lo metí en el agua y ya no hacía nada. Descubrí un mundo nuevo. Los 45 años me han traído muchas curiosidades y en eso estoy ahora mismo», añadía tras ser preguntada, además, por su primera experiencia con un juguete sexual.

Y nada más lejos de la realidad. Pues a su separación, cabe sumarle una mudanza, nuevos proyectos profesionales dentro y fuera de la pequeña pantalla, nuevas vivencias íntimas y/o sexuales y ¿Una nueva ilusión?

La nueva ilusión de Ana María Aldón

Fue a consecuencia, precisamente, de su viaje a Honduras, cuando el programa Fiesta, donde Ana María colabora asiduamente, propuso a la diseñadora grabar un reportaje en el que se la viera escoger los trajes de baño y must para el viaje. En él, Aldón confesó a Kiti Gordillo, reportero del programa, que hay un hombre en su vida que le habría devuelto la ilusión. «Puedo decir que sí, que siento alguna que otra mariposa en el estómago», comenzaba diciendo ante las cámaras.

«Da miedo enamorarse antes de que ocurra, una vez que pasa el miedo se va perdiendo, pero puede que esté hablando demasiado. Quiero sentirme todo lo que acaba en ada», añadía. «¿Incluso, embarazada, casada?», preguntaba Kiti, curioso. «Embarazada no, por Dios, pero si encuentro al amor de mi vida y me lo pide, por supuesto que me caso. Puede que más adelante cuente algo, por ahora os digo que estoy muy feliz», respondía ella sin ahondar en más detalles acerca de la identidad del apuesto hombre.